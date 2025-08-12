Menü Kapat
Aktüel
Editor
Editor
 | Erdem Avsar

Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi için rotasını Portekiz'e çevirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün, file bekçisi Diogo Costa için Porto'ya resmi teklifte bulunduğu ve transfer görüşmelerinin başladığı iddia edildi.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
01:06
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
01:06
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 01:06
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 01:06

, çalışmalarına hız verdi.

Kulübün bu kapsamda, takımında forma giyen Diogo Costa ile ilgilendiği belirtiliyor.

Medyada yer alan haberlere göre, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Diogo Costa'nın transferi için Porto kulübüne resmi bir teklif sundu.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin başladığı ve transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Costa'nın Porto ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam eden bir sözleşmesi bulunması, transfer pazarlıklarının seyrini etkileyen en önemli faktör olarak kabul ediliyor.

Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi için rotasını Portekiz'e çevirdi.

19 Eylül 1999 doğumlu olan Diogo Meireles da Costa, Portekiz Milli Takımı'nın da kalesini koruyor.

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla tüm kulvarlarda 43 resmi maça çıkan başarılı kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 45 gol gördü.

Costa, oynadığı maçların 19'unda ise kalesini gole kapatarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Oyuncunun piyasa değeri ise 40milyon euro.

Sıkça Sorulan Sorular

Diogo Costa'nın Porto ile sözleşmesi ne zaman bitiyor?
Diogo Costa'nın mevcut kulübü FC Porto ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona ermektedir. Bu durum, transfer sürecindeki bonservis bedeli pazarlıklarını doğrudan etkileyen bir faktördür.
#galatasaray
#transfer
#porto
#süper lig
#kaleci
#Diogo Costa
#Aktüel
