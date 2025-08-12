Galatasaray, yeni sezon öncesi kaleci transferi için rotasını Portekiz'e çevirdi.

Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Kulübün bu kapsamda, Porto takımında forma giyen kaleci Diogo Costa ile ilgilendiği belirtiliyor.

Medyada yer alan haberlere göre, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Diogo Costa'nın transferi için Porto kulübüne resmi bir teklif sundu.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin başladığı ve transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Costa'nın Porto ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam eden bir sözleşmesi bulunması, transfer pazarlıklarının seyrini etkileyen en önemli faktör olarak kabul ediliyor.

19 Eylül 1999 doğumlu olan Diogo Meireles da Costa, Portekiz Milli Takımı'nın da kalesini koruyor.

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla tüm kulvarlarda 43 resmi maça çıkan başarılı kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 45 gol gördü.

Costa, oynadığı maçların 19'unda ise kalesini gole kapatarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Oyuncunun piyasa değeri ise 40milyon euro.