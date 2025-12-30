Tesla’da işler yolunda gitmiyor

Hatırlanacağı üzere Tesla, 2023’te satışlarını 1,81 milyon adede kadar çıkarmıştı. Ancak bu ivme korunamadı. 2024’te teslimatlar 1,79 milyon seviyesine geriledi. 2025 için yapılan tahminler ise düşüşün daha belirgin olacağını gösteriyor. Yıl genelinde teslimatların 1,64 milyon civarında kalması bekleniyor.

Bu tablo, yıllık bazda yaklaşık yüzde 8’lik bir gerileme anlamına geliyor. Üstelik bu oran, 2024’teki yüzde 1’lik sınırlı düşüşle kıyaslandığında oldukça sert.