Tesla’da işler yolunda gitmiyor

Aralık 30, 2025 15:11
1
Tesla’da işler yolunda gitmiyor

Tesla, 2025’in dördüncü çeyreğinde yaklaşık 420 bin araç teslim etmeyi öngörüyor. Bu tablo, şirketin üst üste ikinci yıl teslimat düşüşü yaşayacağına işaret ediyor ve yatırımcıların beklentilerini yeniden şekillendiriyor.

2
Tesla’da işler yolunda gitmiyor

Elektrikli otomobil dünyasının en yakından izlenen markalarından Tesla, 2025’in son çeyreğine dair teslimat tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Üstelik bunu, alışılmışın dışında bir şekilde, çeyrek sonuçları açıklanmadan önce yaptı. Bu adım, piyasada “beklentileri bilinçli olarak aşağı çekme” hamlesi olarak yorumlandı.

3
Tesla’da işler yolunda gitmiyor

RAKAMLAR AŞAĞI YÖNÜ GÖSTERİYOR

Şirketin açıkladığı verilere göre Tesla, 2025’in dördüncü çeyreğinde 420.399 adet araç teslim etmeyi bekliyor. Bu rakam, piyasa beklentilerinin altında kalırken, teslimatlarda üst üste ikinci yıl düşüş yaşanacağına da işaret ediyor.

4
Tesla’da işler yolunda gitmiyor

Hatırlanacağı üzere Tesla, 2023’te satışlarını 1,81 milyon adede kadar çıkarmıştı. Ancak bu ivme korunamadı. 2024’te teslimatlar 1,79 milyon seviyesine geriledi. 2025 için yapılan tahminler ise düşüşün daha belirgin olacağını gösteriyor. Yıl genelinde teslimatların 1,64 milyon civarında kalması bekleniyor.

Bu tablo, yıllık bazda yaklaşık yüzde 8’lik bir gerileme anlamına geliyor. Üstelik bu oran, 2024’teki yüzde 1’lik sınırlı düşüşle kıyaslandığında oldukça sert.

5
Tesla’da işler yolunda gitmiyor

VERGİ TEŞVİKİ ETKİSİ TERSİNE DÖNDÜ

Aslında dördüncü çeyreğin zor geçeceği büyük ölçüde bekleniyordu. ABD’de federal vergi teşvikinin üçüncü çeyrek sonunda sona erecek olması, birçok tüketiciyi alımlarını erkene çekmeye yöneltti. Bunun sonucu olarak üçüncü çeyrekte yaklaşık 497 bin adetle rekor teslimat gerçekleşti.

6
Tesla’da işler yolunda gitmiyor

Ancak bu tablo son çeyrekte hızla değişti. Üçüncü çeyreğin ardından gelen 75 bin adedi aşan düşüş, Tesla’ya umutla bakan yatırımcıların beklediğinden daha keskin bir tablo ortaya koydu.

Araç teslimatlarındaki zayıflamaya karşın, Tesla’nın enerji depolama iş kolu için beklentiler daha olumlu. Şirketin raporuna göre, enerji depolama dağıtımlarının önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artması öngörülüyor.

