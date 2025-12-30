Menü Kapat
Editor
 Bengü Sarıkuş

BES için devlet katkısı oranı değişiyor! 18 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme

Katılımcı sayısı 17 milyon 850 bine ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yüzde 30 olan devlet desteğini yüzde 20’ye düşürülecek. Katılımcıların mevcut bakiyesinde değişiklik olmayacak fakat tebliğin yürürlüğe girdiği günden itibaren katkı payı yüzde 20 olarak uygulanacak. İşte detaylar...

30.12.2025
30.12.2025
saat ikonu 15:16

Bireysel Emeklilik Sistemdeki (BES) katılımcı sayısı 18 milyona yaklaşırken, katılımcıların birikimi de 2.1 trilyon liraya ulaştı. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar liralık kısmını ise devletin sağladığı yüzde 30'luk katkı payı oluşturdu.

BES için devlet katkısı oranı değişiyor! 18 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme

YÜZDE 30'LUK KATKI PAYI YÜZDE 20'YE DÜŞÜYOR

Yüzde 30'luk devlet katkısı BES'e olan ilgiliyi artırırken, katkı payının yüzde 20'ye düşürüleceği iddia edildi. TBMM’de kabul edilen 2026 bütçesine göre, BES katılımcı sayısının yıl sonunda 17 milyon 850 bine, 2026’da 18 milyon 400 bine ulaşması bekleniyor. Bu sayının 2027’de 19 milyona, 2028’de de 19,5 milyona çıkarılması hedefleniyor.

BES için devlet katkısı oranı değişiyor! 18 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme

Vergi paketi kapsamında yapılan yasal düzenleme ile yüzde 30 olan devlet katkısını yüzde 50 artırma, sıfıra indirme yetkisi 19 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı’na verildi. 2022 yılına kadar BES’te devlet katkısı yüzde 25 olarak uygulanmış ardından yüzde 30’a çıkarılmıştı.

BES için devlet katkısı oranı değişiyor! 18 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme

2 TRİLYON LİRALIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI

Sistemdeki katılımcıların birikimi 2.1 trilyon liraya ulaşırken, bunun yaklaşık 200 milyar lirası devletin katılımcılara yatırdığı yüzde 30’luk katkıdan oluşuyor. Katılımcı sayısı 18 milyona yaklaşırken, sözleşme sayısı da 22 milyon civarında bulunuyor. Devlet katkısının yüzde 30 olmasının BES’i ilginin yüksek olmasında büyük önemi bulunuyor.

Ekonomi
