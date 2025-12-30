Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ferit Kaya, Mardin'de mahsur kalan Uzak Şehir ekibindeki arkadaşlarıyla dalga geçti

Uzak Şehir ekibi Mardin'de yağış sebebiyle seferlerin iptal olmasıyla İstanbul'a gelemedi. Atakan Özkaya ve Alperen Çankaya gibi isimler otellerine geri dönmek zorunda kalırken, dizide Demir Baybars karakteriyle yer aşan Ferit Kaya ,se rol arkadaşlarına Paris'ten seslendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ferit Kaya, Mardin'de mahsur kalan Uzak Şehir ekibindeki arkadaşlarıyla dalga geçti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 15:20

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehir dizisine yılbaşı nedeniyle kısa bir tatil verildi. Oyuncular bugün İstanbul'a dönmek için bilet alırken, yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Eşiyle birlikte Paris'te olan Ferit Kaya, arkadaşlarına laf atmadan edemedi.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI MARDİN'DE MAHSUR KALDI

Uzak Şehir oyuncuları Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak yılbaşı nedeniyle dizinin kısa bir ara vermesini fırsat bilip İstanbul'a dönmek istedi. Ancak Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal oldu ve oyuncular Mardin'de mahsur kaldı.

Ferit Kaya, Mardin'de mahsur kalan Uzak Şehir ekibindeki arkadaşlarıyla dalga geçti

FERİT KAYA, MARDİN'DE MAHSUR KALAN ARKADAŞLARINA PARİS'TEN SESLENDİ

Uzak Şehir dizisinde Demir Baybars rolüyle yer alan Ferit Kaya eşiyle birlikte Paris tatiline gitti. Paris'ten Mardin'de mahsur kalan arkadaşlarına seslenen Ferit Kaya, "Bütün ekip Paris'te mahsur kalmışken Paris'teki ben" notunu düştü.

Ferit Kaya, Mardin'de mahsur kalan Uzak Şehir ekibindeki arkadaşlarıyla dalga geçti
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.