Ferit Kaya, Mardin'de mahsur kalan Uzak Şehir ekibindeki arkadaşlarıyla dalga geçti

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehir dizisine yılbaşı nedeniyle kısa bir tatil verildi. Oyuncular bugün İstanbul'a dönmek için bilet alırken, yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Eşiyle birlikte Paris'te olan Ferit Kaya, arkadaşlarına laf atmadan edemedi.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI MARDİN'DE MAHSUR KALDI

Uzak Şehir oyuncuları Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak yılbaşı nedeniyle dizinin kısa bir ara vermesini fırsat bilip İstanbul'a dönmek istedi. Ancak Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal oldu ve oyuncular Mardin'de mahsur kaldı.

FERİT KAYA, MARDİN'DE MAHSUR KALAN ARKADAŞLARINA PARİS'TEN SESLENDİ

Uzak Şehir dizisinde Demir Baybars rolüyle yer alan Ferit Kaya eşiyle birlikte Paris tatiline gitti. Paris'ten Mardin'de mahsur kalan arkadaşlarına seslenen Ferit Kaya, "Bütün ekip Paris'te mahsur kalmışken Paris'teki ben" notunu düştü.