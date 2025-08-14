Galatasaray'dan transferde ters köşe: Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyordu!

Fenerbahçe'ye imza atacağı düşünülen Yves Bissouma için Galatasaray devreye girdi. Halihazırda Gabriel Sara'nın ayrılık ihtimalini gözeten sarı kırmızılı yönetim, Fenerbahçe'nin tamamlayamadığı Yves Bissouma transferi için George Gardi kozunu kullandı.

GALATASARAY'DA BÜYÜK SÜRPRİZ: YVES BISSOUMA

Galatasaray'dan sansasyonel transfer hamleleri gelmeye devam ediyor. Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de Fenerbahçe ile imza aşamasından dönen Yves Bissouma için nabız yokluyor! Esasen ise George Gardi, sürpriz hamle için Galatasaray'dan yetki aldı ve görüşmelere başladı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ YVES BISSOUMA'NIN PERFORMANSI

Geçtiğimiz günlerde Tottenham tarafından kadro dışı bırakılan Yves Bissouma, geçen sezon Londra ekibiyle 44 maça çıkmış ve 2514 dakika süre alıp, 2 gol katkısı sağlamıştı.