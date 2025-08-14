Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan transferde ters köşe: Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyordu!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev bir transfer çalımı geliyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Yves Bissouma, an itibarıyla Galatasaray'ın da transfer listesine girdi ve temaslar başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'dan transferde ters köşe: Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyordu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 23:25

'ye imza atacağı düşünülen Yves Bissouma için devreye girdi. Halihazırda Gabriel Sara'nın ayrılık ihtimalini gözeten sarı kırmızılı yönetim, Fenerbahçe'nin tamamlayamadığı Yves Bissouma transferi için George Gardi kozunu kullandı.

Galatasaray'dan transferde ters köşe: Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyordu!

GALATASARAY'DA BÜYÜK SÜRPRİZ: YVES BISSOUMA

Galatasaray'dan sansasyonel hamleleri gelmeye devam ediyor. Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de Fenerbahçe ile imza aşamasından dönen Yves Bissouma için nabız yokluyor! Esasen ise George Gardi, sürpriz hamle için Galatasaray'dan yetki aldı ve görüşmelere başladı.

Galatasaray'dan transferde ters köşe: Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyordu!

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ YVES BISSOUMA'NIN PERFORMANSI

Geçtiğimiz günlerde Tottenham tarafından kadro dışı bırakılan Yves Bissouma, geçen sezon Londra ekibiyle 44 maça çıkmış ve 2514 dakika süre alıp, 2 gol katkısı sağlamıştı.

Galatasaray'dan transferde ters köşe: Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyordu!

Sıkça Sorulan Sorular

YVES BISSOUMA İLE KİMLER İLGİLENİYOR?
Yıldız orta sahayı, Juventus başta olmak üzere pek çok Avrupa ekibi takip ediyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da ayrılık resmiyet kazandı: Yıldız oyuncuya veda ediliyor!
Fenerbahçe'de yetenek avı: Sürpriz transfer için görüşmeler başladı!
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Yves Bissouma
#Yves Bissouma
#George Gardi
#Premier League
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.