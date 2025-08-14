Menü Kapat
Galatasaray'da ayrılık resmiyet kazandı: Yıldız oyuncuya veda ediliyor!

Galatasaray'da transfer sezonu ayrılıklarla devam ediyor. Galatasaray adına kritik hamleler yapan Okan Buruk, an itibarıyla Victor Nelsson için de veda kararı aldı ve yıldız savunmacıya İtalya yolu göründü.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 19:17

'da ile yollar resmen ayrılıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Nelsson'a net şekilde kendisini kadroda düşünmediğini belirtti ve ayrılık süreci ivedi şekilde başladı.

Galatasaray'da ayrılık resmiyet kazandı: Yıldız oyuncuya veda ediliyor!

GALATASARAY'DA VICTOR NELSSON'A GÜLE GÜLE

Galatasaray'a adeta yeni Tomas Ujfalusi olarak gelen ama beklentileri karşılayamayan Victor Nelsson, an itibarıyla kulüp tarafından gözden çıkarıldı! Galatasaray'a geldiğinden bu yana soru işaretlerine sebep olan ve en nihayetinde veda kararı alınan Victor Nelsson, şu anda resmen 'gönderilecekler' listesine eklendi ve görüşmelerine başlaması için izin verildi. Son olarak da Victor Nelsson'un kariyerine, İtalya'da devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da ayrılık resmiyet kazandı: Yıldız oyuncuya veda ediliyor!

VICTOR NELSSON İÇİN GALATASARAY'DAN SONRA VERONA TRANSFERİ

Galatasaray'ın son dönem planlarında yer alamayan ve genel olarak performansıyla tartışmalara sebep olan Victor Nelsson, Verona ile prensip anlaşmasına vardı ve kulüplerin arasındaki transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını beklemeye başladı.

Galatasaray'da ayrılık resmiyet kazandı: Yıldız oyuncuya veda ediliyor!

GALATASARAY'DAN AYRILACAK OLAN VICTOR NELSSON'UN PERFORMANSI

Galatasaray ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Victor Nelsson, devi ile toplamda 144 maça çıkmış ve 4 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Galatasaray'da ayrılık resmiyet kazandı: Yıldız oyuncuya veda ediliyor!

