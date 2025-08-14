Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı!

İstanbul
Türkiye Voleybol Federasyonu, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda ay yıldızlı formayı giyecek isimleri açıkladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda, dev turnuva öncesi genel olarak iskelet kadro korunmuş oldu.
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin.
Pasör çaprazı: Melissa Vargas.
Smaçör: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek.
Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal.
Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın.
Millilerimiz şampiyonadaki ilk sınavını 23 Ağustos’ta İspanya karşısında verecek. Karşılaşma TSİ 15.30 itibarıyla başlayacak.