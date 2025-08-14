Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı!

Türkiye Voleybol Federasyonu, Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosunu duyurdu. Tayland'da düzenlenecek 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesinde, Türkiye Milli Takımı kadrosu resmen netleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 18:52

, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda ay yıldızlı formayı giyecek isimleri açıkladı. 'nda, dev turnuva öncesi genel olarak iskelet kadro korunmuş oldu.

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı!

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin.

Pasör çaprazı: Melissa Vargas.

Smaçör: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal.

Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın.

İLK MÜCADELE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Millilerimiz şampiyonadaki ilk sınavını 23 Ağustos’ta karşısında verecek. Karşılaşma TSİ 15.30 itibarıyla başlayacak.

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı!

Sıkça Sorulan Sorular

VARGAS SONRASINDA YENİ DEVŞİRME KİM OLDU?
Vargas'ın yerli statüsüne geçmesi sonrasında devşirme kategorisinden, Sinead Jack-Kısal kadroya dahil edildi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş St Patrick's ile karşılaşıyor | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı ve mali tablo mesajı!
ETİKETLER
#ispanya
#filenin sultanları
#dünya şampiyonası
#dünya şampiyonası
#türkiye voleybol federasyonu
#Voleybol
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.