Beşiktaş St Patrick's ile karşılaşıyor | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş ile St Patrick's, bu akşam 21.00 itibarıyla yeniden kozlarını paylaşacak. İlk maçla birlikte turun kapısını sonuna kadar aralayan Kartal, kendi sahasındaki rövanşın ardından play-off etabına yükselmeyi hedefliyor.
https://x.com/Besiktas/status/1955902250209157630
https://x.com/stpatsfc/status/1955906464314482823
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham.
https://x.com/Besiktas/status/1955736191006908745
St Patrick's: Anang, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond, Lennon, Forrester, Leavy, Mulraney, Power, Melia.
Beşiktaş, St Patrick’s karşısındaki rövanş maçında bu organizasyondaki 14. mücadelesine çıkacak. Siyah beyazlılar bu süreçte 8 kez galip gelirken, 1 kez berabere kaldı ve 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Kartal, tarihinde ilk kez bir İrlanda takımıyla mücadele etti. Geçen hafta St Patrick's karşısında 4-1 galip gelen Beşiktaş, bugünkü müsabakayla birlikte de tarihinde ikinci kez İrlanda temsilcisiyle oynamış olacak.
Siyah beyazlı takımda, St Patrick’s maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.