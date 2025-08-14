Beşiktaş St Patrick's ile karşılaşıyor | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş ile St Patrick's, bu akşam 21.00 itibarıyla yeniden kozlarını paylaşacak. İlk maçla birlikte turun kapısını sonuna kadar aralayan Kartal, kendi sahasındaki rövanşın ardından play-off etabına yükselmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham.

St Patrick's: Anang, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond, Lennon, Forrester, Leavy, Mulraney, Power, Melia.

BEŞİKTAŞ'IN KUPA 3'TEKİ 14. RANDEVUSU

Beşiktaş, St Patrick’s karşısındaki rövanş maçında bu organizasyondaki 14. mücadelesine çıkacak. Siyah beyazlılar bu süreçte 8 kez galip gelirken, 1 kez berabere kaldı ve 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

İRLANDA EKİPLERİYLE İKİNCİ KEZ

Kartal, tarihinde ilk kez bir İrlanda takımıyla mücadele etti. Geçen hafta St Patrick's karşısında 4-1 galip gelen Beşiktaş, bugünkü müsabakayla birlikte de tarihinde ikinci kez İrlanda temsilcisiyle oynamış olacak.

BEŞİKTAŞ TAM KADRO HAZIR

Siyah beyazlı takımda, St Patrick’s maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.