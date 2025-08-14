Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş St Patrick's ile karşılaşıyor | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, kendi sahasında St Patrick's ile mücadele edecek. Temsilcimiz, Konferans Ligi eşleşmesinin ilk maçını İrlanda deplasmanında 4-1 kazanmıştı. Heyecanla beklenen karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Beşiktaş St Patrick's ile karşılaşıyor | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 12:33

ile St Patrick's, bu akşam 21.00 itibarıyla yeniden kozlarını paylaşacak. İlk maçla birlikte turun kapısını sonuna kadar aralayan Kartal, kendi sahasındaki rövanşın ardından play-off etabına yükselmeyi hedefliyor.

https://x.com/Besiktas/status/1955902250209157630

https://x.com/stpatsfc/status/1955906464314482823

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham.

https://x.com/Besiktas/status/1955736191006908745

St Patrick's: Anang, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond, Lennon, Forrester, Leavy, Mulraney, Power, Melia.

BEŞİKTAŞ'IN KUPA 3'TEKİ 14. RANDEVUSU

Beşiktaş, St Patrick’s karşısındaki rövanş maçında bu organizasyondaki 14. mücadelesine çıkacak. Siyah beyazlılar bu süreçte 8 kez galip gelirken, 1 kez berabere kaldı ve 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş St Patrick's ile karşılaşıyor | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

İRLANDA EKİPLERİYLE İKİNCİ KEZ

Kartal, tarihinde ilk kez bir İrlanda takımıyla mücadele etti. Geçen hafta St Patrick's karşısında 4-1 galip gelen Beşiktaş, bugünkü müsabakayla birlikte de tarihinde ikinci kez İrlanda temsilcisiyle oynamış olacak.

Beşiktaş St Patrick's ile karşılaşıyor | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ TAM KADRO HAZIR

Siyah beyazlı takımda, St Patrick’s maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ TAM KADRO HAZIR

Siyah beyazlı takımda, St Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş St Patrick's ile karşılaşıyor | KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA HANGİ YILDIZ TRANSFERİ GÜNDEMDE?
Kartal, Jadon Sancho için resmi temaslarda bulunuyor.
ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#St Patrick's
#KONFERANS LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
#Spor
