Ekonomi
Yükümlülükte süre 31 Aralık'ta doluyor: Ar-Ge yatırım yükümlülüğünü 7 dakikada tamamlama fırsatı

Teknopark ve Ar-Ge şirketlerinin yüzde 3 yatırım yükümlülüğünü yerine getirmek için tanınan sürede sona gelindi. 31 Aralık’a iki gün kala, Letven Capital’in bağlı ortaklığı Ecofolio Kitle Fonlama Platformu bu yükümlülüğü mevzuata uygun, hızlı ve çevresel etkisi yüksek bir yatırımla 7 dakikada tamamlama imkan sunuyor.

Teknopark şirketleri, Ar-Ge merkezleri ve tasarım ofisleri için yüzde 3 Ar-Ge yatırım yükümlülüğünü yerine getirme sürecinde takvim daraldı. SPK lisansıyla hizmet veren Ecofolio Kitle Fonlama Platformu, son tarih olan 31 Aralık yaklaşırken bu yükümlülüğü hızlı, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde tamamlamak isteyenler için etkili bir çözüm sunuyor.

Letven Capital’in bağlı ortaklığı Ecofolio’nun kullanıcı dostu dijital altyapısı sayesinde yatırım süreci yalnızca 7 dakika sürüyor. Böylece yükümlülüğünü son günlere bırakmış şirketler için zaman baskısını avantaja çevirerek sürdürülebilirlik odaklı, çevresel etkisi yüksek projelere yatırım fırsatı sağlıyor.

Ecofolio CEO’su Dr. Melek Demiray, söz konusu modelin yalnızca bir yükümlülük çözümü olmadığını vurgulayarak “G&D gibi çevresel etkisi yüksek, ölçeklenebilir ve ihracat potansiyeli taşıyan teknolojiler yatırım için bir stratejik bir fırsat sunuyor. Yükümlülük yerine getirilirken aynı zamanda da geleceğin teknolojilerine de katkı sağlanıyor. Ecofolio olarak bu süreci 7 dakikaya indirerek hem zaman kazandırıyor hem de etkiyi büyütüyoruz” diye konuştu.

Sanayide ezber bozan çevreci teknoloji

Sanayide ezber bozan bir teknoloji ile enerji verimliliğine kapı açan G&D İklimlendirme Teknolojileri, atık ısıyı soğutmaya dönüştüren çevreci bir çözüm sunuyor. Birleşmiş Milletler (UNIDO) ve TÜBİTAK destekli GCIP programında ödül alan girişim, yalnızca su ve silika jel kullanarak çalışan sistemiyle, ortalama bir ampul kadar elektrik tüketimiyle yüksek verimli soğutma sağlıyor. Tek bir cihaz, yılda yaklaşık 4 bin 200 ağacın sağladığı karbon temizliğine eşdeğer çevresel fayda üretiyor. Böylelikle sanayi tesisleri maliyetleri düşürürken karbon ayak izini azaltan bir çözüme kavuşuyor.

#Ekonomi
