BİM 2 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu 2025: Kahve makinesi, şarjlı süpürge, ütü, televizyon ve valiz çeşitleri geliyor

BİM markette önümüzdeki haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden olan bıçak çeşitleri, matara, tencere, saklama kabı, kaşıklık, metal tepsi süzgeç, tava gibi ürünler yoğun ilgi görüyor. Erkek giyim ürünlerinden kazak, polar gömlek, sweat, eşofman altı, kadın bere çeşitleri, müşterileri bekleyecek. Alternatif olarak Kaymaz Tabanlı Paspas 119 TL, Çift Kişilik Battaniye 579 TL, Ev Botu 179 TL’den satışa sunulacak. Küçük Boy Valiz 680 TL, Orta Boy Valiz 750 TL ve Büyük Boy Valiz ise 870 TL’den raflarda olacak. Saklama kabı çeşitleri ise 99 TL ile 169 TL arasında olacak. Peki BİM markette hangi ürünler var? İşte, BİM 2 Ocak cuma aktüel kataloğu…

BİM 2 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 16.900 TL

43 İnç Full HD Google Televizyon 9.290 TL

Tam Otomatik Kahve Makinesi 14.900 TL

Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı 2.450 TL

Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası 950 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 8.900 TL

Buharlı Ütü 2.150 TL

Usb Şarjlı Led Masa Lambası 750 TL

Diz Masaj Cihazı 890 TL

Görüntü Aktarım Cihazı 399 TL

Masaj Tabancası 490 TL

Sırt Masaj Cihazı 990 TL

Parti Topu 349 TL

Tekerlekli Saklama Kutusu 269 TL

18 Cm Wok Tava 219 TL (Yanmaz - Yapışmaz)

730 Ml Matara Çeşitleri 129 TL

Emaye Kapaklı Tencere 259 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 89 TL

Uzaktan Kumandalı Formula Yarış Arabası 1.799 TL

Dans Eden Robot 799 TL

Triko Kazak Erkek 579 TL

Polar Gömlek 489 TL

Peluş Sweat Erkek 599 TL

Eşofman Altı 249 TL (Erkek)

Bere Kadın/ Erkek 129 TL

Ev Botu 179 TL

Çift Kişilik Battaniye 525 TL

Çift Taraflı TV Battaniyesi 399 TL

Küçük Boy Valiz 680 TL

Orta Boy Valiz 750 TL

Büyük Boy Valiz 870 TL

Saklama Kabı Çeşitleri 99 - 169 TL