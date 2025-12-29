BİM 2 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu 2025: Kahve makinesi, şarjlı süpürge, ütü, televizyon ve valiz çeşitleri geliyor

Kategoriler
BİM markette önümüzdeki haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Mutfak ürünlerinden olan bıçak çeşitleri, matara, tencere, saklama kabı, kaşıklık, metal tepsi süzgeç, tava gibi ürünler yoğun ilgi görüyor. Erkek giyim ürünlerinden kazak, polar gömlek, sweat, eşofman altı, kadın bere çeşitleri, müşterileri bekleyecek. Alternatif olarak Kaymaz Tabanlı Paspas 119 TL, Çift Kişilik Battaniye 579 TL, Ev Botu 179 TL’den satışa sunulacak. Küçük Boy Valiz 680 TL, Orta Boy Valiz 750 TL ve Büyük Boy Valiz ise 870 TL’den raflarda olacak. Saklama kabı çeşitleri ise 99 TL ile 169 TL arasında olacak. Peki BİM markette hangi ürünler var? İşte, BİM 2 Ocak cuma aktüel kataloğu…
55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 16.900 TL
43 İnç Full HD Google Televizyon 9.290 TL
Tam Otomatik Kahve Makinesi 14.900 TL
Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı 2.450 TL
Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası 950 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 8.900 TL
Buharlı Ütü 2.150 TL
Usb Şarjlı Led Masa Lambası 750 TL
Diz Masaj Cihazı 890 TL
Görüntü Aktarım Cihazı 399 TL
Masaj Tabancası 490 TL
Sırt Masaj Cihazı 990 TL
Parti Topu 349 TL
Tekerlekli Saklama Kutusu 269 TL
18 Cm Wok Tava 219 TL (Yanmaz - Yapışmaz)
730 Ml Matara Çeşitleri 129 TL
Emaye Kapaklı Tencere 259 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 89 TL
Uzaktan Kumandalı Formula Yarış Arabası 1.799 TL
Dans Eden Robot 799 TL
Triko Kazak Erkek 579 TL
Polar Gömlek 489 TL
Peluş Sweat Erkek 599 TL
Eşofman Altı 249 TL (Erkek)
Bere Kadın/ Erkek 129 TL
Ev Botu 179 TL
Çift Kişilik Battaniye 525 TL
Çift Taraflı TV Battaniyesi 399 TL
Küçük Boy Valiz 680 TL
Orta Boy Valiz 750 TL
Büyük Boy Valiz 870 TL
Saklama Kabı Çeşitleri 99 - 169 TL