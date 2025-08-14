Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş'ta şok ayrılık! Büyük beklentiyle gelen oyuncuyla yollar ayrılıyor

Yeni sezona güçlü kadro kurup şampiyonluk iddiası koymak isteyen Beşiktaş, sadece gelenlerle değil gidenlerle de gündeme geliyor. Siyah-beyazlılarda gidenlerin arasına bir yenisi daha eklendi. Kara Kartal'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı genç yetenek Elan Ricardo’nun yeni takımı belli oldu. İşte o takım...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta şok ayrılık! Büyük beklentiyle gelen oyuncuyla yollar ayrılıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 09:53

dönemine kadrosuna Tammy Abraham, David Jurasek, Orkun Kökçü ve Wilfreid Ndidi gibi güçlü isimleri katan ’ta çok sayıda oyuncuyla da yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta şok ayrılık! Büyük beklentiyle gelen oyuncuyla yollar ayrılıyor

GÖNDERİLENLER

Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ciro Immobile, Kerem Atakan Kesgin, Azad Demir, Arda Kılıç ve Göktuğ Baytekin takımdan gönderilirken, bu oyuncuların arasına sürpriz bir isim de katıldı.

Beşiktaş'ta şok ayrılık! Büyük beklentiyle gelen oyuncuyla yollar ayrılıyor

ELAN RİCARDO BREZİLYA YOLCUSU

Büyük umutlarla transfer edilen Elan Ricardo’nun Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense’nin yolunu tuttuğu kaydedildi. Transferin kiralık olarak gerçekleştiği bildirildi.

Beşiktaş'ta şok ayrılık! Büyük beklentiyle gelen oyuncuyla yollar ayrılıyor

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Taraflar arasında kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öğrenilirken genç oyuncu da sosyal medya hesabında uçak emojili bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaş'ta şok ayrılık! Büyük beklentiyle gelen oyuncuyla yollar ayrılıyor

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Asensio'dan vazgeçti! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den rüya transfer: Ali Koç'tan 40 milyon Euroluk Brezilyalı!
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#Elan Ricardo
#Kiralık Transfer
#Athletico Paranaense
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.