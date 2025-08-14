Beşiktaş'ta şok ayrılık! Büyük beklentiyle gelen oyuncuyla yollar ayrılıyor

Transfer dönemine kadrosuna Tammy Abraham, David Jurasek, Orkun Kökçü ve Wilfreid Ndidi gibi güçlü isimleri katan Beşiktaş’ta çok sayıda oyuncuyla da yollar ayrıldı.

GÖNDERİLENLER

Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ciro Immobile, Kerem Atakan Kesgin, Azad Demir, Arda Kılıç ve Göktuğ Baytekin takımdan gönderilirken, bu oyuncuların arasına sürpriz bir isim de katıldı.

ELAN RİCARDO BREZİLYA YOLCUSU

Büyük umutlarla transfer edilen Elan Ricardo’nun Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense’nin yolunu tuttuğu kaydedildi. Transferin kiralık olarak gerçekleştiği bildirildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Taraflar arasında kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öğrenilirken genç oyuncu da sosyal medya hesabında uçak emojili bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.