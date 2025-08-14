Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Asensio'dan vazgeçti! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord eşleşmesinden tur atlayarak ayrılan sarı lacivertliler, Play Off turunda Benfica ile eşleşti. Benfica eşleşmesi öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’ye, uzun bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Marco Asensio transferinden üzücü bir haber geldi.

ASTON VİLLA YOLCUSU

Sacha Tavolieri’nin haberine göre Aston Villa, Asensio ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. İngiliz temsilcisi PSG ile görüşmelere başladı.

MALİYETİ BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Marco Asensio'nun Aston Villa ile 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Yıldız oyuncu için Aston Villa’nın bonuslar dahil yaklaşık 20M € tutarında bir teklif yaptığı ve beklemeye geçtiği iddia edildi.

KEREM SEBEBİYLE ASENSIO ASKIDA!

Yağız Sabuncuoğlu’nun Sports Digitale ekranlarında iddia ettiklerine göre Asensio transferi şuanda askıda. Sabuncuoğlu, ‘‘Fenerbahçe Asensio cephesine ulaşmış. Evet biz sizinle bir anlaşmaya varmıştık, teklif gelirse değerlendirebilirsiniz diyor. Asensio da şu an gelecek diğer teklifleri değerlendirmeye başladı. Öte yandan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferine 25 milyon euroluk bütçe ayırdığı için Marco Asensio transferini askıya aldı.’’ ifadelerini kullandı.