TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Asensio'dan vazgeçti! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu

Yeni sezona şampiyonluk iddiasını güçlendirerek girmek isteyen Fenerbahçe, transfere hızlı bir giriş yaptı. Son olarak kadrosuna Nelson Semedo'yu katan Kanarya, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi. Gündemi epey meşgul eden Marco Asensio transferini ise yüksek maliyet sebebiyle rafa kaldırdı. İşte maliyeti...

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Asensio'dan vazgeçti! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 09:20

’nde Feyenoord eşleşmesinden tur atlayarak ayrılan sarı lacivertliler, Play Off turunda Benfica ile eşleşti. Benfica eşleşmesi öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen ’ye, uzun bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Marco Asensio transferinden üzücü bir haber geldi.

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Asensio'dan vazgeçti! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu

ASTON VİLLA YOLCUSU

Sacha Tavolieri’nin haberine göre , Asensio ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. İngiliz temsilcisi PSG ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Asensio'dan vazgeçti! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu

MALİYETİ BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Marco Asensio'nun Aston Villa ile 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Yıldız oyuncu için Aston Villa’nın bonuslar dahil yaklaşık 20M € tutarında bir teklif yaptığı ve beklemeye geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Asensio'dan vazgeçti! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu

KEREM SEBEBİYLE ASENSIO ASKIDA!

Yağız Sabuncuoğlu’nun Sports Digitale ekranlarında iddia ettiklerine göre Asensio transferi şuanda askıda. Sabuncuoğlu, ‘‘Fenerbahçe Asensio cephesine ulaşmış. Evet biz sizinle bir anlaşmaya varmıştık, teklif gelirse değerlendirebilirsiniz diyor. Asensio da şu an gelecek diğer teklifleri değerlendirmeye başladı. Öte yandan Fenerbahçe, transferine 25 milyon euroluk bütçe ayırdığı için Marco Asensio transferini askıya aldı.’’ ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Asensio'dan vazgeçti! Yıldız oyuncunun maliyeti belli oldu

