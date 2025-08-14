Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı ve mali tablo mesajı!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da gerçekleştirilen KBV toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Doğan, özellikle mali yapılanmaya dikkat çekti.

Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı ve mali tablo mesajı!
Burak Ayaydın
GİRİŞ:
14.08.2025
18:16
GÜNCELLEME:
14.08.2025
18:16

'nde yeni döneme dair beklentiler netleşmeye başladı. Başkanı , sürece dair kritik yaklaşımları ön plana çıkardı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN MALİ AÇILIMLAR

"Futbolda sıkıntılar çok, lig yeni başlıyor. Toplantıda genel konular üzerinde konuştuk. Kulüpler Birliği başkanı olarak benim de ilk toplantımdı. Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Buralarda neler yapabiliriz, nasıl naklen yayın gelirlerini, sponsorlukları daha da arttırabiliriz diye konuştuk. MHK ile ilgili kulüplerimizin sıkıntıları var. Bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz konuları gündeme geldi. Başkanlar görüşlerini bildirdi. Aramızda çalışacağız, kulüpler bu konuları değerlendirecek. Şu an aldığımız net karar yok. Üzerinde çalışacağımız konular ve sorunlar belli, daha sonra tekrar toplanacağız."

Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı ve mali tablo mesajı!

YABANCI KONTENJANI

"Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonun görüşünü bekliyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞKAN PLAY-OFF KONUSUNDA NELER SÖYLEMİŞTİ?
Avrupa'da play-off oynayacak takımların maçlarının ertelenmesi ile ilgili durumuna da değinen Doğan, "Bugün konuşulmadı. Play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon ilk haftadan erteleyerek bu konuda bir yol açtı. Oynayacak kulüplerin talebi olursa federasyon bunu değerlendirir." ifadelerini kullanmıştı.
