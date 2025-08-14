Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı ve mali tablo mesajı!

Kulüpler Birliği'nde yeni döneme dair beklentiler netleşmeye başladı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, sürece dair kritik yaklaşımları ön plana çıkardı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN MALİ AÇILIMLAR

"Futbolda sıkıntılar çok, lig yeni başlıyor. Toplantıda genel konular üzerinde konuştuk. Kulüpler Birliği başkanı olarak benim de ilk toplantımdı. Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Buralarda neler yapabiliriz, nasıl naklen yayın gelirlerini, sponsorlukları daha da arttırabiliriz diye konuştuk. MHK ile ilgili kulüplerimizin sıkıntıları var. Bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz konuları gündeme geldi. Başkanlar görüşlerini bildirdi. Aramızda çalışacağız, kulüpler bu konuları değerlendirecek. Şu an aldığımız net karar yok. Üzerinde çalışacağımız konular ve sorunlar belli, daha sonra tekrar toplanacağız."

YABANCI KONTENJANI

"Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonun görüşünü bekliyoruz."