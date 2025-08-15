Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Leipzip ile Romulo imzayı attı! Göztepe'den rekor satış: Bonservis bedeli dudak uçuklattı

Süper Lig ekibi Göztepe'de gösterdiği performansla transferin gözdesi olan Romulo, Bundesliga temsilcisi Leipzig'e transfer oldu. Göztepe yaptığı satış ile Anadolu kulüpleri tarihine geçmiş oldu. Romulo'dan gelecek bonservis bedeli dudak uçuklattı. İşte rekor transferin detayları...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 12:56

forması giyen Romulo Cardoso, 5 yıllığına Alman devi 'e transfer oldu. İzmir ekibi bu transferden 20 + 3 milyon Euro bonservisi geliri elde edecek. Alman ekibi Romulo'nun 40 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

Leipzip ile Romulo imzayı attı! Göztepe'den rekor satış: Bonservis bedeli dudak uçuklattı

İlk olarak 2024 yılında Athletico Paranaense'den Göztepe'ye kiralanan Romulo'nun geçen sezon devre arasında 2.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alındı. Geçen sezon gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının da dikkatini çeken 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 33 maçta 17 gol atıp 10 asist yaptı.

Leipzip ile Romulo imzayı attı! Göztepe'den rekor satış: Bonservis bedeli dudak uçuklattı

LEİPZİG AÇIKLADI

https://x.com/RBLeipzig/status/1956279822142840975

GÖZTEPE'DEN VEDA

Göztepe, yıldız ismin ayrılığı sorası veda mesajı yayınladı.

"Teşekkürler Romulo Cardoso. Geldiğin ilk günden bu yana sahada terinle, tribünde taraftarın yüreğiyle bir oldun. Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Her veda zordur ama iz bırakanlar asla unutulmaz. Bu büyük ailenin bir parçası olarak hep hatırlanacaksın. Yolun açık olsun, Romulo! Thank you, Romulo Cardoso "

https://x.com/Goztepe/status/1956281912856580174

ROMULO'DAN İLK SÖZLER

"Leipzig'e transfer olmak kariyerimde büyük bir adım. Bundesliga, dünyanın en güçlü ve heyecan verici liglerinden biri ve burada en üst seviyede kendimi kanıtlamak istiyorum. Leipzig'in yüksek tempolu, yoğun presli oyun tarzı bana çok uygun. Gol atmak, asist yapmak ve takım olarak hedeflerimize ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Ayrıca şehri ve taraftarları tanımayı ve RBL ailesinin bir parçası olmayı dört gözlebekliyorum."

Leipzip ile Romulo imzayı attı! Göztepe'den rekor satış: Bonservis bedeli dudak uçuklattı
#bundesliga 2
#göztepe
#leipzig
#Romulo Cardoso
#Futbol Transferi
#Brezilyalı Oyuncu
#Spor
