Fenerbahçe'de sürpriz veda: Lille ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe ve Diego Carlos sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Diego Carlos, Foot Mercato'nun haberine göre Lille ile söz kesti.

FENERBAHÇE'DE 11 MİLYON EUROLUK VEDA

Diego Carlos'un, Fenerbahçe ve Lille arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasıyla birlikte Fransa'ya transferi gerçekleşecek. Ligue 1 temsilcisi, Diego Carlos'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak ve bonservis bedeli de 11 milyon Euro civarlarında olacak.

FENERBAHÇE'YE VEDA EDEN DIEGO CARLOS'UN PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye geldikten kısa bir süre sonra sakatlanan Diego Carlos, sarı lacivertli formayla sadece 5 maça çıkmıştı.