Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de sürpriz veda: Lille ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçeli Diego Carlos için ayrılık zamanı geldi. Fenerbahçe'de uzun zaman önce gözden çıkarılan Diego Carlos, an itibarıyla Ligue 1 ekibi Lille ile anlaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de sürpriz veda: Lille ile anlaşmaya vardı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 18:14

ve Diego Carlos sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Diego Carlos, Foot Mercato'nun haberine göre ile söz kesti.

FENERBAHÇE'DE 11 MİLYON EUROLUK VEDA

Diego Carlos'un, Fenerbahçe ve Lille arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasıyla birlikte Fransa'ya transferi gerçekleşecek. Ligue 1 temsilcisi, Diego Carlos'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak ve bonservis bedeli de 11 milyon Euro civarlarında olacak.

Fenerbahçe'de sürpriz veda: Lille ile anlaşmaya vardı!

FENERBAHÇE'YE VEDA EDEN DIEGO CARLOS'UN PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye geldikten kısa bir süre sonra sakatlanan Diego Carlos, sarı lacivertli formayla sadece 5 maça çıkmıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz veda: Lille ile anlaşmaya vardı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE DIEGO CARLOS İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Süper Lig devi, Brezilyalı stoperi 11.5 milyon Euroya transfer etmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ederson kadroya alınmadı: Guardiola'dan transfer açıklaması geldi!
Talisca'ya ciddi talip! Sözleşmesi seneye sona erecek
ETİKETLER
#lille
#lille
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Diego Carlos
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.