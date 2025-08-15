Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe rüzgarı: Süper Lig devlerinde Hırvat orta saha transferi!

Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe de Marcelo Brozovic transferini gündemine aldı. Trabzonspor'un uzun zamandır listesinde tuttuğu Marcelo Brozovic, an itibarıyla menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe rüzgarı: Süper Lig devlerinde Hırvat orta saha transferi!
Burak Ayaydın
15.08.2025
20:23
15.08.2025
20:27

ve , Hırvat yıldız Marcelo Brozovic için ince hesaplar yapıyor. Halihazırda Trabzonspor'un mali şartlardan dolayı ağırdan aldığı Marcelo Brozovic takviyesi, şimdi de sürpriz şekilde Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe rüzgarı: Süper Lig devlerinde Hırvat orta saha transferi!

TRABZONSPOR'DAN SONRA FENERBAHÇE'DE DE MARCELO BROZOVIC TRANSFERİ

Marcelo Brozovic'in Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği süreçte, Trabzonspor sonrasında Fenerbahçe rüzgârı esmeye başladı! Esasen ise şampiyonluğu için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'ye, menajerler aracılığıyla Marcelo Brozovic ismi önerildi ve sansasyonel transferin 10 milyon Euro bedelle gerçekleşeceği aktarıldı. Son olarak ise Trabzonspor'un mali tablo sebebiyle ağırdan ilerlediği Marcelo Brozovic konusu, Fenerbahçe'de de nüanslarla ilerletilecek bir toplantıya sebep oldu.

Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe rüzgarı: Süper Lig devlerinde Hırvat orta saha transferi!

MARCELO BROZOVIC FENERBAHÇE'YE 'EVET' DEDİ

Fenerbahçe ve Al Nassr'ın anlaşmasıyla birlikte sarı lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu belirten Marcelo Brozovic'in, Süper Lig devinden olumlu bir karar çıkması durumunda hızlıca imza atması ve kariyerine Fenerbahçe'de devam etmesi bekleniyor.

Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe rüzgarı: Süper Lig devlerinde Hırvat orta saha transferi!

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLEN MARCELO BROZOVIC'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin listesine eklenen Marcelo Brozovic, geçen sezon Al Nassr ile 41 maça çıkmış ve 2 gol ile 6 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe rüzgarı: Süper Lig devlerinde Hırvat orta saha transferi!

Sıkça Sorulan Sorular

HIRVAT YILDIZ AL NASSR'A NEREDEN TRANSFER OLMUŞTU?
Suudi Arabistan temsilcisi, Marcelo Brozovic'i Inter'den transfer etmiş ve 15.7 milyon Euro bonservis ödemişti.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde misilleme: Manchester Cityli yıldız gündeme alındı!
Ederson kadroya alınmadı: Guardiola'dan transfer açıklaması geldi!
ETİKETLER
#transfer
#trabzonspor
#trabzonspor
#süper lig
#al-nassr
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Marcelo Brozovic
#Spor
