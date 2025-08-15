Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe rüzgarı: Süper Lig devlerinde Hırvat orta saha transferi!

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Hırvat yıldız Marcelo Brozovic için ince hesaplar yapıyor. Halihazırda Trabzonspor'un mali şartlardan dolayı ağırdan aldığı Marcelo Brozovic takviyesi, şimdi de sürpriz şekilde Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

TRABZONSPOR'DAN SONRA FENERBAHÇE'DE DE MARCELO BROZOVIC TRANSFERİ

Marcelo Brozovic'in Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği süreçte, Trabzonspor sonrasında Fenerbahçe rüzgârı esmeye başladı! Esasen ise Süper Lig şampiyonluğu için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'ye, menajerler aracılığıyla Marcelo Brozovic ismi önerildi ve sansasyonel transferin 10 milyon Euro bedelle gerçekleşeceği aktarıldı. Son olarak ise Trabzonspor'un mali tablo sebebiyle ağırdan ilerlediği Marcelo Brozovic konusu, Fenerbahçe'de de nüanslarla ilerletilecek bir toplantıya sebep oldu.

MARCELO BROZOVIC FENERBAHÇE'YE 'EVET' DEDİ

Fenerbahçe ve Al Nassr'ın anlaşmasıyla birlikte sarı lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu belirten Marcelo Brozovic'in, Süper Lig devinden olumlu bir karar çıkması durumunda hızlıca imza atması ve kariyerine Fenerbahçe'de devam etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLEN MARCELO BROZOVIC'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer listesine eklenen Marcelo Brozovic, geçen sezon Al Nassr ile 41 maça çıkmış ve 2 gol ile 6 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.