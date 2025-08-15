Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Ali Koç'tan Fenerbahçe camiasına mesaj: "Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif yaptık"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ege Bölgesi derneklerinin buluştuğu İzmir'de gündeme dair açıklamalar yaptı. Deneyimli spor yöneticisi, özellikle transfer konusundaki süreçlere değindi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ali Koç'tan Fenerbahçe camiasına mesaj:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 22:34
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 23:04

'de 'tan camiaya mesaj geldi. Sarı lacivertli kulübün başkanı, 'transferde denge' dedi.

ALİ KOÇ'TAN FENERBAHÇE KRİTİKLERİ

"Profilimize uygun oyuncular üzerinde çalışıyoruz. İki kanat, bir orta saha isteğimiz var. Skriniar kaptanımızı Temmuz başı getirseydik 20 milyon Eurodan kapı açılıyordu; bekledik, pazarlık ettik, 6 Milyon Euroya kaptanımızı getirebildik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır. Ayrıca da mali bağımsızlığa giden yoldaki en büyük engel olan Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakma yönünde de büyük aşama katettik. Çok yakın zamanda bu da geride kalacak."

Ali Koç'tan Fenerbahçe camiasına mesaj: "Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif yaptık"

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ

"Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğeniyor. Benfica'ya hatırı sayılır teklif de yaptık. Şartlıydı teklif. Feyenoord maçına gelmesi, ligin ilk maçına gelmesi gibi. Benfica'ya karşı oynatmama garantisini de verdik ve 'isterseniz sözleşmeye de yazalım' dedik. Onlar kontrata yazmaktansa 5 dakika oyuna sokarak bunu sağladılar fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğimiz teklifin geçerli olmadığını ilettik. Yeni bir anlaşma sunduk, haber bekliyoruz."

Ali Koç'tan Fenerbahçe camiasına mesaj: "Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif yaptık"

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Camia, Eylül ayının ortasında sandığa gidecek.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe rüzgarı: Süper Lig devlerinde Hırvat orta saha transferi!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde misilleme: Manchester Cityli yıldız gündeme alındı!
ETİKETLER
#transfer
#ali koç
#ali koç
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Skriniar
#Mali Bağımsızlık
#Sportif Deneme
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.