Ali Koç'tan Fenerbahçe camiasına mesaj: "Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif yaptık"

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan camiaya mesaj geldi. Sarı lacivertli kulübün başkanı, 'transferde denge' dedi.

ALİ KOÇ'TAN FENERBAHÇE KRİTİKLERİ

"Profilimize uygun oyuncular üzerinde çalışıyoruz. İki kanat, bir orta saha isteğimiz var. Skriniar kaptanımızı Temmuz başı getirseydik 20 milyon Eurodan kapı açılıyordu; bekledik, pazarlık ettik, 6 Milyon Euroya kaptanımızı getirebildik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır. Ayrıca da mali bağımsızlığa giden yoldaki en büyük engel olan Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakma yönünde de büyük aşama katettik. Çok yakın zamanda bu da geride kalacak."

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ

"Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğeniyor. Benfica'ya hatırı sayılır teklif de yaptık. Şartlıydı teklif. Feyenoord maçına gelmesi, ligin ilk maçına gelmesi gibi. Benfica'ya karşı oynatmama garantisini de verdik ve 'isterseniz sözleşmeye de yazalım' dedik. Onlar kontrata yazmaktansa 5 dakika oyuna sokarak bunu sağladılar fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğimiz teklifin geçerli olmadığını ilettik. Yeni bir anlaşma sunduk, haber bekliyoruz."