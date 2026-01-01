Bellek krizi derinleşiyor: PC pazarı için alarm zilleri çalıyor

ÜRETİM YÖN DEĞİŞTİRDİ, BASKI PC’LERE YANSIDI

Rapora göre bellek üreticileri, geleneksel PC ve akıllı telefonlarda kullanılan DRAM yerine yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve yüksek kapasiteli DDR5 çözümlerine öncelik veriyor. Bu tercih, PC üreticilerinin elini zayıflatıyor. Arz daralıyor, maliyetler artıyor ve zincirin sonunda bu yük kullanıcıya yansıyor.

IDC’nin en olumsuz senaryosu oldukça net: 2026 yılında PC sevkiyatları yüzde 8,9’a kadar gerileyebilir. Yani pazar küçülürken, cihazların ucuzlaması bir yana, daha pahalı hale gelmesi bekleniyor.