Fenerbahçe'de Süper Lig kâbusu: Göztepe maçında büyük skandal!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Süper Lig kâbusu devam ediyor. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olamayan Jose Mourinho, yeni takvim yılına da çok kötü bir futbolla başladı ve Fenerbahçe adına ilk puan kayıpları geldi.

FENERBAHÇE GÖZTEPE DEPLASMANINDA SKANDAL BİR OYUN OYNADI

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı! Esasen ise Fenerbahçe'nin oynadığı futbol büyük tartışmalara sebep olurken, diğer tarafta ise Anderson Talisca penaltı kaçırdı ve sarı lacivertliler adına inanılmaz bir durum ortaya çıktı. Zira Anderson Talisca'nın kaçırdığı penaltı şutu, Fenerbahçe'nin Göztepe deplasmanındaki kaleyi bulan tek girişimiydi ve 90+4'te ilk isabet gelmiş oldu!

GALATASARAY DOLUDİZGİN

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin aksine yeni sezona iyi başladı ve iki maçını da kazanarak 6 puana ulaştı.