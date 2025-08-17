Menü Kapat
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜ
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Süper Lig kâbusu: Göztepe maçında büyük skandal!

Fenerbahçe'de Süper Lig'in yeni sezonu hayal kırıklığıyla başladı. Anderson Talisca; 0-0 biten maçta penaltı kaçırırken, Fenerbahçe adına da skandal niteliğinde bir istatistik oluştu.

Fenerbahçe'de Süper Lig kâbusu: Göztepe maçında büyük skandal!
'de Jose Mourinho'nun kâbusu devam ediyor. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olamayan Jose Mourinho, yeni takvim yılına da çok kötü bir futbolla başladı ve Fenerbahçe adına ilk puan kayıpları geldi.

Fenerbahçe'de Süper Lig kâbusu: Göztepe maçında büyük skandal!

FENERBAHÇE GÖZTEPE DEPLASMANINDA SKANDAL BİR OYUN OYNADI

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı! Esasen ise Fenerbahçe'nin oynadığı futbol büyük tartışmalara sebep olurken, diğer tarafta ise Anderson Talisca penaltı kaçırdı ve sarı lacivertliler adına inanılmaz bir durum ortaya çıktı. Zira Anderson Talisca'nın kaçırdığı penaltı şutu, Fenerbahçe'nin Göztepe deplasmanındaki kaleyi bulan tek girişimiydi ve 90+4'te ilk isabet gelmiş oldu!

Fenerbahçe'de Süper Lig kâbusu: Göztepe maçında büyük skandal!

GALATASARAY DOLUDİZGİN

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin aksine yeni sezona iyi başladı ve iki maçını da kazanarak 6 puana ulaştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE TÜM MAÇTA NEDEN TEK İSABETLİ ŞUTLA OYNADI?
An itibarıyla Jose Mourinho, sarı lacivertlilerin hücum organizasyonlarını hala sağlam bir temele oturtabilmiş değil!
