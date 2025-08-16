Fenerbahçe Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Göztepe ve Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında İzmir'de sahaya çıkıyor. Feyenoord maçı sebebiyle ligdeki ilk karşılaşması ertelenen Fenerbahçe, yeni sezona Ege atmosferiyle giriş yapıyor.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

FENERBAHÇE'DE SEZON AÇILIŞLARI

Sarı lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 13 kez berabere kaldı ve 10 da yenilgi yaşadı.

GÖZTEPE VE FENERBAHÇE ARASINDA 59. RANDEVU

Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 59. kez rakip olacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe ise 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

EN FARKLI SKOR FENERBAHÇE LEHİNE

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı galibiyete sarı lacivertliler imza attı. İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

GÖZTEPE'DE ÖNEMLİ EKSİK

İzmir ekibi, yıldız golcüsü Romulo'yu birkaç gün önce Leipzig'e göndermişti.

https://x.com/gozgozmagaza/status/1956415576491880464