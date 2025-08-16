Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe yeni sezona Göztepe deplasmanında başlıyor. Süper Lig'deki heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 21:12

ve , Süper Lig'in ikinci haftasında İzmir'de sahaya çıkıyor. Feyenoord maçı sebebiyle ligdeki ilk karşılaşması ertelenen Fenerbahçe, yeni sezona Ege atmosferiyle giriş yapıyor.

Fenerbahçe Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
Fenerbahçe Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson.

Fenerbahçe Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

Fenerbahçe Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE SEZON AÇILIŞLARI

Sarı lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 13 kez berabere kaldı ve 10 da yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

GÖZTEPE VE FENERBAHÇE ARASINDA 59. RANDEVU

Göztepe ile Fenerbahçe, 'de 59. kez rakip olacak. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe ise 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

EN FARKLI SKOR FENERBAHÇE LEHİNE

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı galibiyete sarı lacivertliler imza attı. İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

GÖZTEPE'DE ÖNEMLİ EKSİK

İzmir ekibi, yıldız golcüsü Romulo'yu birkaç gün önce Leipzig'e göndermişti.

https://x.com/gozgozmagaza/status/1956415576491880464

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON HEDEFLERİ NELER?
Camia, hem lig şampiyonluğunu hem de Avrupa derecelerini elde etmek istiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Bayern Münihli operasyonu: Sözleşmesinin son yılıydı!
Fenerbahçe'den transferde acil durum planı: Yıldız oyuncu bekletiliyor!
ETİKETLER
#göztepe
#göztepe
#trendyol süper lig
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#canlı maç anlatımı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.