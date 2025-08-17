Berke Özer Fransa'da ilk maçına çıktı: 6 gol oldu!

Fransa Ligue 1'de Brest ile Lille karşılaştı. 6 golün olduğu heyecanlı müsabakada, kazanan çıkmadı.

BERKE ÖZER İLK KEZ KALEDE: MAÇ 3-3 BİTTİ!

Lille zorlu deplasmanda Giroud (11) ve Haraldsson (26) ile 2-0 öne geçerken, ev sahibi Brest ise Doumbia'yla (34-51) skoru 2-2'ye getirdi. Akabinde ise Lille'de sahne alan Muaku (66) takımını yeniden öne geçirirken, Brest de Cardinal ile cevap verdi ve maç 3-3 sona erdi. Son olarak ise yetenekli eldiven Berke Özer, Fransa'daki ilk maçında yüksek tempolu bir oyuna dahil olmuş oldu.

BERKE ÖZER SÜRPRİZ ŞEKİLDE İMZALAMIŞTI

Eyüpspor'dan 4.5 milyon Euro bedelle ayrılan Berke Özer, sürpriz şekilde Lille ile sözleşme imzalamıştı. Esasen ise başarılı file bekçisi, bir dönem için Süper Lig devlerinin de gündemine gelmişti.

