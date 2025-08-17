Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Berke Özer Fransa'da ilk maçına çıktı: 6 gol oldu!

Berke Özer'in Lille kariyeri resmen başladı. Başarılı eldiven, Fransa'daki ilk mücadelesine çıktı.

Berke Özer Fransa'da ilk maçına çıktı: 6 gol oldu!
Fransa 'de Brest ile karşılaştı. 6 golün olduğu heyecanlı müsabakada, kazanan çıkmadı.

Berke Özer Fransa'da ilk maçına çıktı: 6 gol oldu!

BERKE ÖZER İLK KEZ KALEDE: MAÇ 3-3 BİTTİ!

Lille zorlu deplasmanda Giroud (11) ve Haraldsson (26) ile 2-0 öne geçerken, ev sahibi Brest ise Doumbia'yla (34-51) skoru 2-2'ye getirdi. Akabinde ise Lille'de sahne alan Muaku (66) takımını yeniden öne geçirirken, Brest de Cardinal ile cevap verdi ve maç 3-3 sona erdi. Son olarak ise yetenekli eldiven , Fransa'daki ilk maçında yüksek tempolu bir oyuna dahil olmuş oldu.

Berke Özer Fransa'da ilk maçına çıktı: 6 gol oldu!

BERKE ÖZER SÜRPRİZ ŞEKİLDE İMZALAMIŞTI

Eyüpspor'dan 4.5 milyon Euro bedelle ayrılan Berke Özer, sürpriz şekilde Lille ile sözleşme imzalamıştı. Esasen ise başarılı file bekçisi, bir dönem için Süper Lig devlerinin de gündemine gelmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

BERKE ÖZER'İ EN SON HANGİ SÜPER LİG DEVİ İSTEMİŞTİ?
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ayrılması ihtimaline karşılık Berke Özer'i gündemine almıştı.
