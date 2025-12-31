Mariupol Drama Tiyatrosu yeniden açıldı: Putin kemikler üzerinde dans ediyor!

Rusya, Ukrayna'da hava saldırıları sırasında çocukların da içinde bulunduğu hatta içeride çocukların olduğunu ifade etmek için bahçesinde ''çocuklar'' yazmasına rağmen bombaladığı Mariupol Drama Tiyatrosu'nu yeniden açtı.

2022 yılının Mart ayında gerçekleşen tiyatro saldırısında ölü sayısının 300'e yakın olduğu belirtildi. Rusya ise 12 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

GÖSTERİLER YENİDEN BAŞLADI

Rus kuvvetleri saldırılarıyla liman şehri Mauripo'ü işgal etti ve hala işgal altında tutuyor.

Kremlin ise bombalanan Mariupol Drama Tiyatro'nun yeniden açıldığını duyurdu. Hatta gösteriler de yeniden başladı.

Rus güçlerinin gelmesiyle şehri terk eden Mariupol'ün Ukraynalı şehir meclisi, tiyatronun yeniden açılmasını 'kemikler üzerinde şarkı söylemek ve dans etmek' olarak nitelendirdi.

Dailymail'in haberine göre, bir sözcü şunları söyledi:

"Tiyatronun restorasyonu, bir savaş suçunun izlerini gizlemeye yönelik alaycı bir girişim ve şehrin Ruslaştırılmasına yönelik saldırgan bir politikanın parçasıdır. Repertuar büyük ölçüde Rus yazar ve oyun yazarlarının eserlerinden oluşmaktadır."