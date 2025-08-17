Galatasaray istedi, Drogba ikna etti! Yıldız adayı stoper

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya yapılacak takviye için Monaco’dan Wilfried Singo ile görüşmelerini sürdürüyor. İlk görüşmelerde sarı kırmızılı kulübe gelmeye mesafeli duran Fildişi Sahilli futbolcunun tutumunun değiştiği ileri sürüldü.

DROGBA DEVREYE GİRDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, Galatasaraylı yetkililer 24 yaşındaki futbolcuya kulübün hedeflerini ve İstanbul’u anlatan kapsamlı bir sunum yaptı. Bunun yanı sıra Singo’nun, vatandaşları Emmanuel Eboué, Abdoulaye Keita ve Didier Drogba’dan bilgi aldığı belirtildi.

SİNGO KARARINI GÖZDEN GEÇİRDİ

Sarı kırmızılıların yoğun ilgisinin yanı sıra özellikle Drogba’nın ikna çabalarının etkili olduğu ifade edildi. Görüşmelerin ardından Singo’nun Galatasaray’a transfer olma ihtimaline daha sıcak baktığı aktarıldı.