 | Suat Vilgen

Galatasaray istedi, Drogba ikna etti! Yıldız adayı stoper

Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo için temaslarını hızlandırdı. İlk etapta transfere sıcak bakmayan oyuncunun, Didier Drogba’nın da devreye girmesiyle fikrini değiştirdiği öne sürüldü.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 13:13

çalışmalarını sürdüren , savunmaya yapılacak takviye için ’dan Wilfried Singo ile görüşmelerini sürdürüyor. İlk görüşmelerde sarı kırmızılı kulübe gelmeye mesafeli duran Fildişi Sahilli futbolcunun tutumunun değiştiği ileri sürüldü.

DROGBA DEVREYE GİRDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, Galatasaraylı yetkililer 24 yaşındaki futbolcuya kulübün hedeflerini ve İstanbul’u anlatan kapsamlı bir sunum yaptı. Bunun yanı sıra Singo’nun, vatandaşları Emmanuel Eboué, Abdoulaye Keita ve ’dan bilgi aldığı belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da flaş Zaniolo kararı! Karagümrük maçı sonrası durum değişti

SİNGO KARARINI GÖZDEN GEÇİRDİ

Sarı kırmızılıların yoğun ilgisinin yanı sıra özellikle Drogba’nın ikna çabalarının etkili olduğu ifade edildi. Görüşmelerin ardından Singo’nun Galatasaray’a transfer olma ihtimaline daha sıcak baktığı aktarıldı.

