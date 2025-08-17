Galatasaray'da flaş Zaniolo kararı! Karagümrük maçı sonrası durum değişti

Galatasaray, sezona iyi bir giriş yaparak üst üste aldığı galibiyetlerle moral buldu. Karagümrük karşısında da sahadan üç puanla ayrılan sarı-kırmızılılarda yüzler gülerken, yönetim bir yandan da transfer planlamalarına hız verdi.

ZANIOLO’YA UDİNESE TALİP OLDU

Son iki sezondur kiralık olarak farklı İtalyan ekiplerinde forma giyen 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo için bu kez Udinese devreye girdi. İtalyan temsilcisi, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Ancak Galatasaray yönetimi bu kez farklı bir tavır ortaya koydu. Sarı-kırmızılılar, Zaniolo için yalnızca bonservisli teklifleri değerlendirmeye karar verdi. Böylece yıldız futbolcu için yeniden kiralama seçeneği tamamen kapatıldı.

YENİ ROTA NETLEŞİYOR

Galatasaray, Karagümrük karşılaşmasının ardından aldığı bu kararla Zaniolo’nun geleceğini belirleme yolunda önemli bir adım atmış oldu. İtalyan futbolcunun transferinde önümüzdeki günlerde hareketlilik yaşanması bekleniyor.