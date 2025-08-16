Galatasaray Fatih Karagümrük maç sonucu kaç kaç? Icardi golle döndü

Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı, Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayla başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 77 gün sonra taraftarının önünde çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, maça hızlı bir başlangıç yaparak golü erken buldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Mücadelenin 23. dakikasında Fatih Karagümrük'ten Doh, kırmızı kart gördü.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Fatih Karagümrüklü savunma oyuncusu Fatih Kurucuk, topu kendi ağlarına göndererek skoru 2-0'a getirdi.

Maçın skorunu belirleyen gol ise 87. dakikada Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den geldi.

Galatasaray, bu galibiyetle Süper Lig'de oynadığı ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti.

Sarı-kırmızılılar, sezona ikide iki yaparak güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra bir maçın kadrosunda yer aldı.

Victor Osimhen ise bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı.