28°
Galatasaray Fatih Karagümrük maç sonucu kaç kaç? Icardi golle döndü

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Konuk ekibin maçın başında 10 kişi kalması, mücadelenin seyrini etkiledi.

Galatasaray Fatih Karagümrük maç sonucu kaç kaç? Icardi golle döndü
'de ikinci hafta heyecanı, ile arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayla başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 77 gün sonra taraftarının önünde çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, maça hızlı bir başlangıç yaparak golü erken buldu.

Galatasaray Fatih Karagümrük maç sonucu kaç kaç? Icardi golle döndü

Karşılaşmanın 10. dakikasında , takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Mücadelenin 23. dakikasında Fatih Karagümrük'ten Doh, kırmızı kart gördü.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Fatih Karagümrüklü savunma oyuncusu Fatih Kurucuk, topu kendi ağlarına göndererek skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray Fatih Karagümrük maç sonucu kaç kaç? Icardi golle döndü

Maçın skorunu belirleyen gol ise 87. dakikada Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den geldi.

Galatasaray, bu galibiyetle Süper Lig'de oynadığı ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti.

Sarı-kırmızılılar, sezona ikide iki yaparak güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra bir maçın kadrosunda yer aldı.

ise bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Sıkça Sorulan Sorular

Galatasaray'ın Süper Lig'deki puan durumu ne?
Bu galibiyetle Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, sezona kayıpsız bir başlangıç yaptı.
#galatasaray
#süper lig
#barış alper yılmaz
#fatih karagümrük
#victor osimhen
#Mauro Icardi
