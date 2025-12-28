Burak Yılmaz'dan Trabzonspor çıkarması: Transferde sürpriz hamleler!

Burak Yılmaz ile ligin ikinci yarısına hazırlanan Gaziantep FK, Trabzonspor'dan Kazeem Olaigbe ve Denis Draguş'u istiyor. Halihazırda Kazeem Olaigbe'inin Trabzonspor performansı tartışılırken, Burak Yılmaz'ın diğer hedefi Denis Draguş da sezon başında Eyüpspor'a kiralanmış ama beklentileri karşılayamamıştı.

BURAK YILMAZ'DAN TRABZONSPOR'A DAİR TRANSFER HESAPLARI

Trabzonspor'da gerçek potansiyelini gösteremeyen Kazeem Olaigbe'yi transfer listesine ekleyen Burak Yılmaz, ayrıca Denis Draguş için de rapor verdi! Esasen ise genç çalıştırıcı, bu iki ismin Gaziantep FK'ya katılması halinde lig tablosunda üst sıraları zorlayabileceklerine inanıyor. Son olarak da 26 yaşındaki forvet Denis Draguş, geçtiğimiz yıllarda Gaziantep temsilcisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Trabzonspor'a transfer olmuştu.

BURAK YILMAZ'IN TRANSFER HAMLELERİNİN PERFORMANSLARI

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'nın istediği Kazeem Olaigbe, bordo mavililer ile 18 maça çıkmış ve 2 asistlik katkı sağlamıştı. Diğer taraftaysa Eyüpspor'a kiralanan Denis Draguş, İstanbul ekibiyle 12 karşılaşmada mücadele etmiş ama gol ya da asist yapamamıştı.