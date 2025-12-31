Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

MSB'den CAATSA ve F-35 açıklaması

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'deki son durum ve F-35 tedirakiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. SDG'nin tavrının Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Suriye hükümetiyle “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz" denildi. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor" ifadeleri kullandıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MSB'den CAATSA ve F-35 açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 11:57

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan MSB, SDG'nin merkezi otoriteye entegre olma konusunda bir adım atmadığını aktardı.

MSB'den CAATSA ve F-35 açıklaması

"TEK DEVLET, TEK ORDU” İLKESİ

SDG’nin bu tavrının Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar verdiği aktarılan açıklamada, "Suriye hükümetiyle “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir insiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" ifadeleri kullandı.

MSB'den CAATSA ve F-35 açıklaması

F-35 TEDARİKİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda KAAN'ın hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması yönündeki faaliyetlerinin devam ettiğini belirten açıklamada, "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor" denildi.

MSB'den CAATSA ve F-35 açıklaması
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
25 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu! 125 kişi yakalandı
Deniz yok, sanayi yok ama İstanbul’dan kaçanların yeni adresi oldu! İşte tersine göçte en favori iller
Suriye'ye kritik ziyaret! Bakan Fidan: SDG, İsrail ile birlikte
Netanyahu boncuk boncuk terliyor! Türkiye'nin F-35 almaması için yürüttüğü gizli toplantı ifşa oldu
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.