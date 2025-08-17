Arda Turan'lı Shaktar Donetsk ligde moral buldu

Arda Turan'ın ekibinden kritik bir galibiyet geldi. Ukrayna Premier Lig'de Veres Rivne deplasmanına konuk olan Shaktar Donetsk, mücadeleyi 2-0 kazandı ve sezonun gidişatı için önemli bir adım atmış oldu.

ARDA TURAN'LI SHAKTAR DONETSK 7 PUANA ULAŞTI

Ukrayna'nın Rivne şehrindeki Avangard Stadı'nda oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, Yukhym Konoplia'nın 45+1'de ve Vinicius Tobias'ın da 62. dakikadaki golleriyle maçtan galip ayrıldı. Esasen ise Arda Turan'ın takımı, bu zaferle birlikte 7 puana ulaşmış oldu.

SHAKTAR DONETSK İÇİN AVRUPA KRİTİĞİ

Avrupa Ligi'nde Panathinaikos’a penaltılarda elenen Shaktar Donetsk, an itibarıyla yoluna Samsunspor ile oynayacağı eleme maçlarıyla devam etmeye hazırlanıyor.