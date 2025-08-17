Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Arda Turan'lı Shaktar Donetsk ligde moral buldu

Arda Turan yönetimindeki Shaktar Donetsk, Avrupa sürecinin ardından Ukrayna Premier Lig'de moral buldu. Hafta içinde Panathinaikos'a elenen Shaktar Donetsk, hafta sonunda ise 3 puanı hanesine yazdırdı.

Arda Turan'lı Shaktar Donetsk ligde moral buldu
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.08.2025
19:55
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
19:55

'ın ekibinden kritik bir galibiyet geldi. Ukrayna Premier Lig'de Veres Rivne deplasmanına konuk olan , mücadeleyi 2-0 kazandı ve sezonun gidişatı için önemli bir adım atmış oldu.

Arda Turan'lı Shaktar Donetsk ligde moral buldu

ARDA TURAN'LI SHAKTAR DONETSK 7 PUANA ULAŞTI

Ukrayna'nın Rivne şehrindeki Avangard Stadı'nda oynanan karşılaşmada , Yukhym Konoplia'nın 45+1'de ve Vinicius Tobias'ın da 62. dakikadaki golleriyle maçtan galip ayrıldı. Esasen ise Arda Turan'ın takımı, bu zaferle birlikte 7 puana ulaşmış oldu.

Arda Turan'lı Shaktar Donetsk ligde moral buldu

SHAKTAR DONETSK İÇİN AVRUPA KRİTİĞİ

'nde ’a penaltılarda elenen Shaktar Donetsk, an itibarıyla yoluna Samsunspor ile oynayacağı eleme maçlarıyla devam etmeye hazırlanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

SHAKTAR DONETSK'İN TAKIM DEĞERİ NE KADAR?
Arda Turan'ın ekibi, 170.9 milyon Euro değerinde bir kadroya sahip.
İlgili Haber
Galatasaray'da yıldız transferi: 30 milyon Euroluk anlaşma!
Berke Özer Fransa'da ilk maçına çıktı: 6 gol oldu!
ETİKETLER
#avrupa ligi
#panathinaikos
#arda turan
#arda turan
#shakhtar donetsk
#Shaktar Donetsk
#ukrayna ligi
#Ukrayna Premier Lig
#Veres Rivne
#Spor
