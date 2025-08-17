Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş ve Eyüpspor, bu akşam saat 21.30 itibarıyla Tüpraş Stadyumu'nda sahaya çıktı. Avrupa'daki St Patrick's galibiyetleriyle olumlu bir atmosfer yakalayan Kartal, şimdi de Trendyol Süper Lig'e zaferle başlamayı hedefliyor.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.
Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Yalçın, Mujakic, Lucas, Serdar, Kerem, Draguş, Halil, Thiam.
1' İstanbul'da ilk düdük çaldı.
10' Beşiktaş baskı kurmaya çalışıyor.
GOL! 19' Beşiktaş, Abraham'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti!
Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın; St Patrick's ile oynayacağı maçlar sebebiyle, ilk haftadaki Kayserispor karşılaşması ertelenmişti.
Beşiktaş'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve Wilfred Ndidi gibi yıldızlar; Eyüpspor maçıyla birlikte ilk kez Süper Lig'de forma giydi.
Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar; geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başarmıştı.
