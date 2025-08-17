Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunu kendi sahasındaki Eyüpspor maçıyla açtı. Heyecanla beklenen mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 21:55

ve , bu akşam saat 21.30 itibarıyla Tüpraş Stadyumu'nda sahaya çıktı. Avrupa'daki St Patrick's galibiyetleriyle olumlu bir atmosfer yakalayan Kartal, şimdi de 'e zaferle başlamayı hedefliyor.

Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

https://x.com/Besiktas/status/1957130337433047444

Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Yalçın, Mujakic, Lucas, Serdar, Kerem, Draguş, Halil, Thiam.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1957132874135507057

CANLI ANLATIM

1' İstanbul'da ilk düdük çaldı.

https://x.com/Besiktas/status/1957148099845173508

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1957148225648922847

10' Beşiktaş baskı kurmaya çalışıyor.

https://x.com/Besiktas/status/1957152319008546859

GOL! 19' Beşiktaş, Abraham'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti!

https://x.com/Besiktas/status/1957152712287453600

BEŞİKTAŞ'IN SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇI ERTELENMİŞTİ

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın; St Patrick's ile oynayacağı maçlar sebebiyle, ilk haftadaki Kayserispor karşılaşması ertelenmişti.

Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

YENİ TRANSFERLER SÜPER LİG'E 'MERHABA' DEDİ

Beşiktaş'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve Wilfred Ndidi gibi yıldızlar; Eyüpspor maçıyla birlikte ilk kez Süper Lig'de forma giydi.

Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ RAKİBİ KARŞISINDA ÜSTÜN DURUMDA

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar; geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başarmıştı.

https://x.com/Besiktas/status/1957091569313493271

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA HOCA DURUMU HANGİ AŞAMADA?
Camia, birkaç maçın kaybedilmesi halinde Ole Gunnar Solskjaer'in gönderilmesini istiyor.
ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#trendyol süper lig
#eyüpspor
#eyüpspor
#canlı maç anlatımı
#Spor
