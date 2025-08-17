Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş ve Eyüpspor, bu akşam saat 21.30 itibarıyla Tüpraş Stadyumu'nda sahaya çıktı. Avrupa'daki St Patrick's galibiyetleriyle olumlu bir atmosfer yakalayan Kartal, şimdi de Trendyol Süper Lig'e zaferle başlamayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Eyüpspor: Felipe, Claro, Robin, Yalçın, Mujakic, Lucas, Serdar, Kerem, Draguş, Halil, Thiam.

CANLI ANLATIM

1' İstanbul'da ilk düdük çaldı.

10' Beşiktaş baskı kurmaya çalışıyor.

GOL! 19' Beşiktaş, Abraham'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti!

BEŞİKTAŞ'IN SÜPER LİG'DEKİ İLK MAÇI ERTELENMİŞTİ

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın; St Patrick's ile oynayacağı maçlar sebebiyle, ilk haftadaki Kayserispor karşılaşması ertelenmişti.

YENİ TRANSFERLER SÜPER LİG'E 'MERHABA' DEDİ

Beşiktaş'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve Wilfred Ndidi gibi yıldızlar; Eyüpspor maçıyla birlikte ilk kez Süper Lig'de forma giydi.

BEŞİKTAŞ RAKİBİ KARŞISINDA ÜSTÜN DURUMDA

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar; geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başarmıştı.

