Uğurcan Çakır transferinde kritik süreç: Trabzonspor'da sürpriz veda!

Fenerbahçe'de Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için yeni bir hamle planlandı. Süper Lig devi, İsmail Yüksek ve bir miktar parayla Uğurcan Çakır transferini bitirmek için yeniden harekete geçti.

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİNDE FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

Geçen ay itibarıyla Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Uğurcan Çakır, yönetimsel süreçlerin ilerlememesi nedeniyle Karadeniz temsilcisinde kalmaya devam etmişti. Şu anda ise milli eldiven, Fenerbahçe tarafından sürpriz bir takas formülüne dahil edildi ve kritik planlamalar yeniden başladı.

TRABZONSPOR'DA ZORLU AYRILIK

Trabzonspor camiası; kaptanın Avrupa'ya transferine olumlu yaklaşırken, Fenerbahçe konusunda ise orta yolu bulmak istemiyor.