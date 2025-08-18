Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Uğurcan Çakır transferinde kritik süreç: Trabzonspor'da sürpriz veda!

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için yeniden Fenerbahçe süreci başladı. An itibarıyla Karadeniz devinden sürpriz şekilde ayrılması beklenen Uğurcan Çakır, flaş bir hamleyle Fenerbahçe'nin takas planlarına dahil edildi.

Uğurcan Çakır transferinde kritik süreç: Trabzonspor'da sürpriz veda!
Burak Ayaydın
18.08.2025
18.08.2025
'de Trabzonsporlu için yeni bir hamle planlandı. Süper Lig devi, İsmail Yüksek ve bir miktar parayla Uğurcan Çakır transferini bitirmek için yeniden harekete geçti.

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİNDE FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

Geçen ay itibarıyla 'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Uğurcan Çakır, yönetimsel süreçlerin ilerlememesi nedeniyle Karadeniz temsilcisinde kalmaya devam etmişti. Şu anda ise milli eldiven, Fenerbahçe tarafından sürpriz bir takas formülüne dahil edildi ve kritik planlamalar yeniden başladı.

Uğurcan Çakır transferinde kritik süreç: Trabzonspor'da sürpriz veda!

TRABZONSPOR'DA ZORLU AYRILIK

Trabzonspor camiası; kaptanın Avrupa'ya transferine olumlu yaklaşırken, Fenerbahçe konusunda ise orta yolu bulmak istemiyor.

Uğurcan Çakır transferinde kritik süreç: Trabzonspor'da sürpriz veda!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE NEDEN UĞURCAN ÇAKIR'I İSTİYOR?
Sarı lacivertliler, yabancı kontenjanı sebebiyle kaleci konusunu yerli oyuncudan yana kullanmak istiyordu.
