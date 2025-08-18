Antony'nin bonservisi belli oldu: Fenerbahçe'nin kararı bekleniyor!

Fenerbahçe'nin Antony transferinde bonservis çıkmazı devreye girdi. Antony için uzun zamandır nabız yoklayan ve artık Brezilyalı ismi kadroya katmaya karar veren Fenerbahçe'ye, 30 milyon Euro engeli çıktı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERDE 30 MİLYON EURO ŞARTI

Antony transferinde tüm hesaplar karıştı! Manchester United, Brezilyalı futbolcu için nakit 30 milyon Euro ya da taksitli şekilde 40 milyon Euro bonservis talep etti. Halihazırda Fenerbahçe başta olmak üzere Brezilyalı yıldızla ilgilenen tüm takımlar için ciddi bir yatırıma dönüşen süreçte, sürpriz transfer için devrede olan kulüplerin net bir karar vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ ANTONY SADECE REAL BETIS'İ İSTİYOR

Geçen sezon kiralık gittiği Real Betis ile tekrar kendini bulan ve özel performanslar gösteren Antony, sadece İspanyol ekibine transfer olmak istiyor. Esasen ise yıldız kanat, Real Betis yönetimiyle iletişime geçti ve bonservis konusunu çözmeleri durumunda maaşında indirime gideceğini belirtti.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER KARARINI BEKLETTİĞİ ANTONY'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 30 milyon Euro nakit ödeme konusunda emin olamadığı Antony, Manchester United'a 95 milyon Euro bedelle transfer olmuş ama beklentileri karşılayamamıştı.