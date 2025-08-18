Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Antony'nin bonservisi belli oldu: Fenerbahçe'nin kararı bekleniyor!

Fenerbahçe'nin Antony transferinde son aşamaya gelindi. Antony için uzun zaman önce ayrılık kararı alan Manchester United, an itibarıyla ise yıldız hücumcunun bonservisini belirledi ve başta Fenerbahçe olmak üzere ilgilenen kulüplere bilgi verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antony'nin bonservisi belli oldu: Fenerbahçe'nin kararı bekleniyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 00:16

'nin Antony transferinde bonservis çıkmazı devreye girdi. Antony için uzun zamandır nabız yoklayan ve artık Brezilyalı ismi kadroya katmaya karar veren Fenerbahçe'ye, 30 milyon Euro engeli çıktı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERDE 30 MİLYON EURO ŞARTI

Antony transferinde tüm hesaplar karıştı! Manchester United, için nakit 30 milyon Euro ya da taksitli şekilde 40 milyon Euro bonservis talep etti. Halihazırda Fenerbahçe başta olmak üzere Brezilyalı yıldızla ilgilenen tüm takımlar için ciddi bir yatırıma dönüşen süreçte, sürpriz için devrede olan kulüplerin net bir karar vermesi bekleniyor.

Antony'nin bonservisi belli oldu: Fenerbahçe'nin kararı bekleniyor!

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ ANTONY SADECE REAL BETIS'İ İSTİYOR

Geçen sezon kiralık gittiği ile tekrar kendini bulan ve özel performanslar gösteren Antony, sadece İspanyol ekibine transfer olmak istiyor. Esasen ise yıldız kanat, Real Betis yönetimiyle iletişime geçti ve bonservis konusunu çözmeleri durumunda maaşında indirime gideceğini belirtti.

Antony'nin bonservisi belli oldu: Fenerbahçe'nin kararı bekleniyor!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER KARARINI BEKLETTİĞİ ANTONY'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 30 milyon Euro nakit ödeme konusunda emin olamadığı Antony, Manchester United'a 95 milyon Euro bedelle transfer olmuş ama beklentileri karşılayamamıştı.

Antony'nin bonservisi belli oldu: Fenerbahçe'nin kararı bekleniyor!

Sıkça Sorulan Sorular

ANTONY MANU'DA NEDEN TUTUNAMADI?
Kaos ortamının hakim olduğu Manchester United, son yıllarda hiçbir başarı kazanamadı ve genç yeteneklerin potansiyellerine ulaşmalarını sağlayamadı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ın yıldız transferinde sözleşme krizi: İmza bekletiliyor!
Altay Bayındır'a hakem darbesi: Tek golle gelen mağlubiyet!
ETİKETLER
#transfer
#antony blinken
#real betis
#Brezilyalı futbolcu
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#antony manu
#Manchester United
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.