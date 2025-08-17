Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Altay Bayındır'a hakem darbesi: Tek golle gelen mağlubiyet!

Premier Lig'in ilk haftasında Altay Bayındır'lı Manchester United ile Arsenal sahaya çıktı. Dev maç, hakemin vermediği faulle birlikte Topçular'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Altay Bayındır'a hakem darbesi: Tek golle gelen mağlubiyet!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 22:56

'de Manchester United kendi sahasında 'i ağırlarken, da dev maça ilk 11'de başladı. Yüksek tempolu karşılaşma, konuk ekibin 1-0'lık zaferiyle sonuçlandı.

https://x.com/ManUtd/status/1957131297299796443

ALTAY BAYINDIR'A ÇALINMAYAN DÜDÜK SKORU BELİRLEDİ!

Maçın 13. dakikasında Arsenal korner kullanırken, Saliba sürekli Altay'ı iterek kaleye paralel bir pozisyona getirdi ve aynı anda milli eldivenin zor dokunabildiği top Calafiori'nin önünde kaldı! İtalyan savunmacı, boş kaleye atarak takımını öne geçirdi. Hakemin teması görmediği pozisyon, dev mücadelenin de sonucunu belirledi.

Altay Bayındır'a hakem darbesi: Tek golle gelen mağlubiyet!

ARSENAL'DE VIKTOR GYOKERES'İN BÜYÜK ŞAŞKINLIĞI!

Arsenal'in sansasyonel transferi Viktor Gyökeres, Premier Lig'deki dev maçın temposuna ayak uyduramadı ve daha karşılaşmanın ilk bölümünde yorgunluk belirtileri göstermeye başladı.

Altay Bayındır'a hakem darbesi: Tek golle gelen mağlubiyet!

Sıkça Sorulan Sorular

VIKTOR GYOKERES PREMIER LIG TEMPOSUNA NASIL ALIŞACAK?
Arsenal, yıldız golcünün durumuna göre özel bir çalışma takvimi planlayacak ve oyuncuya ciddi bir yükleme yapılacak.
