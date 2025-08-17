Altay Bayındır'a hakem darbesi: Tek golle gelen mağlubiyet!

Premier Lig'de Manchester United kendi sahasında Arsenal'i ağırlarken, Altay Bayındır da dev maça ilk 11'de başladı. Yüksek tempolu karşılaşma, konuk ekibin 1-0'lık zaferiyle sonuçlandı.

https://x.com/ManUtd/status/1957131297299796443

ALTAY BAYINDIR'A ÇALINMAYAN DÜDÜK SKORU BELİRLEDİ!

Maçın 13. dakikasında Arsenal korner kullanırken, Saliba sürekli Altay'ı iterek kaleye paralel bir pozisyona getirdi ve aynı anda milli eldivenin zor dokunabildiği top Calafiori'nin önünde kaldı! İtalyan savunmacı, boş kaleye gol atarak takımını öne geçirdi. Hakemin teması görmediği pozisyon, dev mücadelenin de sonucunu belirledi.

ARSENAL'DE VIKTOR GYOKERES'İN BÜYÜK ŞAŞKINLIĞI!

Arsenal'in sansasyonel transferi Viktor Gyökeres, Premier Lig'deki dev maçın temposuna ayak uyduramadı ve daha karşılaşmanın ilk bölümünde yorgunluk belirtileri göstermeye başladı.