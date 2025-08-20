Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

IHA
20.08.2025
13:44
20.08.2025
13:47

Basketbol Gelişim Merkezi’nde (BGM) gerçekleştirilen fikstür çekimine (TBF) yönetim kurulu üyeleri ile Süper Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katılım gösterdi.

YENİ SEZON FİKSTÜRÜ BELİRLENDİ

16 takımın yer alacağı , 26 Eylül’de başlayacak. Normal sezon karşılaşmaları 30 hafta sürecek ve 11 Mayıs’ta sona erecek. Bu sezon, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın eleme maçları nedeniyle Süper Lig formatında bazı değişiklikler yapıldı.

Geçen sezon uygulanan play-in sistemi bu yıl yürürlükte olmayacak. Ligi ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek ve 2 galibiyet alan ekipler yarı finale yükselecek. Yarı final ve final serileri ise kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak. Geçen sezon yarı final 3, final ise 4 galibiyet üzerinden oynanmıştı.

Sezonu normal sırada tamamlayan son 2 takım ise küme düşecek.

Fikstür çekimi sırasında açıklama yapan TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden, lige yeni yükselen Trabzonspor ve Esenler Erokspor’u tebrik ederken, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplere de başarılar diledi. TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz da sezon formatı hakkında bilgiler vererek tüm takımlara başarı temennisinde bulundu.

Yeni sezonun ilk hafta maç programı ise şöyle:

  • Aliağa Petkimspor - Karşıyaka
  • TOFAŞ - Fenerbahçe Beko
  • Bahçeşehir Koleji - Galatasaray MCT Technic
  • Beşiktaş GAİN - Türk Telekom
  • Manisa Basket - Mersinspor
  • Trabzonspor - Onvo Büyükçekmece Basketbol
  • Anadolu Efes - Esenler Erokspor
  • Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Bursaspor Basketbol
