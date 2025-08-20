Spor tarihinin en büyük satışı gerçekleşti! Tam 6,1 milyar dolar

NBA’in en köklü ve başarılarla dolu takımlarından Boston Celtics’in satışı Salı günü resmen tamamlandı. Özel sermaye devi Bill Chisholm, kulübü 20 yılı aşkın süredir yöneten Wyc Grousbeck liderliğindeki gruptan devraldı.

DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Celtics, geçen yaz rekor 18. NBA şampiyonluğunu kazandıktan kısa süre sonra satışa çıkarılmıştı. Mart ayında Chisholm’un yaptığı teklif, kulübün değerini 6,1 milyar doların üzerine çıkararak hem Amerikan hem de dünya spor tarihinin en yüksek bedelli satışını oluşturdu. NBA yönetimi geçen hafta anlaşmayı oybirliği ile onayladı ve ödeme Salı günü gerçekleştirildi.

CHISHOLM’UN SAHİPLİK PLANI VE GELECEK HEDEFLERİ

Chisholm, kulübün en az %51 hissesinin sahibi olarak göreve başlarken, 2028 yılına kadar tam kontrolü devralması planlanıyor. Bu süreçte kulübün toplam değerinin 7,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam, Kuzey Amerika’nın dört büyük spor liginde bir takıma ödenen en yüksek bedel olarak tarihe geçti. Ancak Los Angeles Lakers’ın da 10 milyar dolara satılması ve rekorun kısa süre içinde el değiştirmesi bekleniyor.

GROUSBECK DÖNEMİ: BAŞARI VE İSTİKRAR

Wyc Grousbeck, 2002 yılında Celtics’i 360 milyon dolara satın almıştı. Onların liderliğinde takım iki NBA şampiyonluğu kazandı, iki kez finallerde kaybetti ve 23 sezonun 20’sinde play-off’a yükseldi. Bu satış, kulübün tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.