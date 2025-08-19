Menü Kapat
En uzun nefes tutma rekoru kırıldı! Bir yunusun iki katı kadar su altında kaldı

Hırvat sporcu Vitomir Maricic, dünya nefes tutma rekorunu kırarak adını Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırdı. İnanılmaz süre, ortalama bir yunusun nefesini tutma süresinin yaklaşık iki katına denk geliyor.

En uzun nefes tutma rekoru kırıldı! Bir yunusun iki katı kadar su altında kaldı
KAYNAK:
Science Alert
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 09:58

Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic, 14 Haziran’da gerçekleştirdiği denemede tarihe geçti. Saf soluduktan sonra bir havuzda yüzüstü yatan Maricic, tam 29 dakika 3 saniye boyunca nefesini tuttu.

En uzun nefes tutma rekoru kırıldı! Bir yunusun iki katı kadar su altında kaldı

GUINNESS DÜNYA REKORUNA GİRDİ

’na göre bu, bugüne dek kaydedilen en uzun süreli gönüllü nefes tutma oldu. Maricic, önceki rekoru neredeyse 5 dakika farkla geride bıraktı. Bu süre, ortalama bir yunus balığının nefesini tutma süresinin yaklaşık iki katına denk geliyor.

Maricic, denemeden önce 10 dakika boyunca saf oksijen soludu. Bu yöntem, kandaki plazmaya daha fazla oksijen çözünmesini sağladı ve vücut dokuları için kritik bir kaynak oluşturdu. Sporcu, Instagram’da paylaştığı videoda rekor denemesine normalden yaklaşık beş kat fazla oksijenle başladığını açıkladı.

En uzun nefes tutma rekoru kırıldı! Bir yunusun iki katı kadar su altında kaldı
REKORU "OKYANUSLARIN KORUNMASINA" İTHAF ETTİ

Maricic, saf oksijen desteği olmadan da 10 dakika 8 saniye boyunca nefesini tutabiliyor. Guinness verilerine göre, bu alandaki serbest nefes tutma rekoru ise 2014 yılında Sırp sporcu Branko Petrovic tarafından 11 dakika 35 saniyeyle kırıldı. Ortalama bir insanın nefesini tutma süresinin 30 ila 90 saniye olduğu biliniyor.

Guinness’in resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Maricic, bu denemeyi okyanusların korunmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdi.

ETİKETLER
#oksijen
#Guinness Dünya Rekorları
#Guinness Rekorlar Kitabı
#nefes tutma rekoru
#Serbest Dalış
#Nefes Tutma Rekoru
#Vitomir Maricic
#Spor
