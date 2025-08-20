Menü Kapat
 Suat Vilgen

Portekiz basınından şaşkına çeviren Kerem Aktürkoğlu iddiası! 'Fenerbahçe maçına bileniyor'

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelirken, Portekiz basını milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili oyuncunun transferini bekleyen sarı-lacivertli taraftarların şaşırtan bir habere imza attı.

20.08.2025
20.08.2025
play-off turu ilk maçında , sahasında ’yı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği , Portekiz ekibiyle birlikte İstanbul’a gelirken, karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini açıkladı! Mourinho hakkındaki sözleri törene damga vurdu

BENFICA KAFİLESİYLE İSTANBUL’A GELDİ

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilerle oynanacak maç için Benfica kafilesinde yer aldı. Portekiz basını, milli futbolcunun bu zorlu mücadelede görev alıp almayacağına dair dikkat çekici bir iddiayı öne çıkardı.

Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olur? Sarı-lacivertlilerin tur atlama durumu

MAÇA HAZIR VE MOTİVE

Record gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin ilgisi Kerem Aktürkoğlu’nun motivasyonunu etkilemedi. Haberde, "Fenerbahçe’nin ilgisine rağmen, Kerem Aktürkoğlu bu gece Jose Mourinho’nun takımıyla karşılaşmaya hazır ve motive" ifadelerine yer verildi.

CHOBANI STADYUMU’NDA OYNAMAK İSTİYOR

Milli futbolcunun özellikle Chobani Stadyumu’nda forma giymek için oldukça istekli olduğu belirtiliyor. Karşılaşma öncesi bu durum, Fenerbahçe taraftarının da dikkatini çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

