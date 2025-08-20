Portekiz basınından şaşkına çeviren Kerem Aktürkoğlu iddiası! 'Fenerbahçe maçına bileniyor'

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica’yı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle birlikte İstanbul’a gelirken, karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

BENFICA KAFİLESİYLE İSTANBUL’A GELDİ

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilerle oynanacak maç için Benfica kafilesinde yer aldı. Portekiz basını, milli futbolcunun bu zorlu mücadelede görev alıp almayacağına dair dikkat çekici bir iddiayı öne çıkardı.

MAÇA HAZIR VE MOTİVE

Record gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin transfer ilgisi Kerem Aktürkoğlu’nun motivasyonunu etkilemedi. Haberde, "Fenerbahçe’nin ilgisine rağmen, Kerem Aktürkoğlu bu gece Jose Mourinho’nun takımıyla karşılaşmaya hazır ve motive" ifadelerine yer verildi.

CHOBANI STADYUMU’NDA OYNAMAK İSTİYOR

Milli futbolcunun özellikle Chobani Stadyumu’nda forma giymek için oldukça istekli olduğu belirtiliyor. Karşılaşma öncesi bu durum, Fenerbahçe taraftarının da dikkatini çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.