Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olur? Sarı-lacivertlilerin tur atlama durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe bugün Kadıköy'de Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Benfica'yı elerse, elenirse ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE BENFİCA'YI ELERSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Benfica'yı elerse Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılım sağlamaya hak kazanacak. Sarı-lacivertliler uzun bir sürenin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmış olacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katıldığı için kasasına da ciddi oranda bir para koyacak.

FENERBAHÇE BENFİCA'YA ELENİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı iki karşılaşmanın sonucunda elenirse UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde ise herhangi bir eleme turu oynamadan doğrudan lig aşamasından katılım sağlayacak.

FENERBAHÇE BENFİCA İLE BERABERE KALIRSA NE OLACAK?

Fenerbahçe bugün Kadıköy'de oynanacak olan Benfica maçında berabere kalırsa durumu rövanş maçı belirleyecek.

Bu durumda 27 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak olan rövanş maçını kazanan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanacak. Rövanş maçının da beraberlik ile sonuçlanması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmaz ise penaltı atışları galibi belirleyecek.