TGRT Haber
29°
Editor
 | Selahattin Demirel

Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini açıkladı! Mourinho hakkındaki sözleri törene damga vurdu

Fenerbahçe, kadrosuna yeni kattığı ismi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Malili futbolcu Dorgeles Nene için Avusturya'nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yıldız futbolcunun Teknik Direktör Jose Mourinho hakkında söyledikleri ise imza törenine damga vurdu.

Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini açıkladı! Mourinho hakkındaki sözleri törene damga vurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 21:47

Trendyol 'in 2. haftası geride kalırken takımlar, kadrolarına son şekli vermek için uğraşıyor. de yaşanan yeni gelişmesini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında "Dorgeles Nene'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini açıkladı! Mourinho hakkındaki sözleri törene damga vurdu

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR FIRSAT"

Transfere ilişkin futbol direktörü Devin Özek, şunları kaydetti:

"Dorgeles Nene'nin kulübümüzü seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini şimdiden üst düzeyde gösterdi. Hızı, 1'e 1'i, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle bize çok şey katacak. Dorgeles'e 'Ailemize hoş geldin' diyoruz."

Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini açıkladı! Mourinho hakkındaki sözleri törene damga vurdu

Dorgeles Nene ise "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Benim için ile çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.