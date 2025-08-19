Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Fenerbahçe'den Bankalar Birliği kararı! Resmen duyurdular

Fenerbahçe, resmi bir açıklama yaparak kulübün Bankalar Birliği'nden çıkacağını duyurdu. Açıklamada "Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'den Bankalar Birliği kararı! Resmen duyurdular
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 19:09

Spor Kulübü, mali yönetimiyle ilgili önemli bir karar aldığını duyurdu. Kulüp, 'nden çıkılacağını "Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor." ifadeleriyle bildirdi.

Fenerbahçe'den Bankalar Birliği kararı! Resmen duyurdular

Açıklamadaki "Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir, Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur." cümleleri dikkat çekerken kulübün resmi açıklaması şu şekilde:

"Büyük Fenerbahçe Camiası,

Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz.

Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.

"BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU"

Kulübümüz ve iştirakleri ile A.Ş arasında Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.

Fenerbahçe'den Bankalar Birliği kararı! Resmen duyurdular

Bu karar; yalnızca bir finansal tercihten ibaret değildir,
Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur.

Sevgili kongre üyelerimiz, taraftarlarımız, büyük Fenerbahçe ailesi,
Bu adım, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da aydınlatacaktır.

Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı!

Gelecek artık bizim ellerimizde!

Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!"

https://x.com/Fenerbahce/status/1957829228520505630

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mourinho'dan flaş sözler! 'Ekonomik gücü olmayan bir kulüpteyim'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor mu? TFF'den resmi açıklama geldi
ETİKETLER
#iş birliği
#gayrimenkul
#çıkış tarihi
#bankalar birliği
#Fenerbahçe
#Emlak Konut Gyo
#Mali Özgürlük
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.