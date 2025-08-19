Mourinho'dan flaş sözler! 'Ekonomik gücü olmayan bir kulüpteyim'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Mourinho, kariyeri ve İstanbul'daki hayatına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

BREZİLYA BASININA ÇARPICI SÖZLER SÖYLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilya basınından SportyNet'e açıklamalarda bulundu. Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

Gündeme dair açıklama yapan Mourinho: "Jose Mourinho, "Çok çalışıyorum. Her zaman zor bir aşama, çok iş var, maçlar var, kulüp için garip bir dönem, çünkü Eylül'de başkanlık seçimleri var. Bu dönemi atlatmaya çalışıyoruz, ama bu dönemi asla atlatamıyoruz. Geçen sezondan birçok oyuncu ayrıldı, henüz çok az oyuncu geldi." dedi.

"İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR"

Jose Mourinho: "İstanbul güzel. Harika bir şehir, futbolu seven bir ülke, aynı şehirde üç dev kulüp var, bunu Brezilya'da da biliyorsunuz, çünkü bu Sao Paulo'da, Rio'da, Brezilya'da oluyor, bunu biliyorsunuz ve bu rekabetin elbette harika yanları var ama zorlukları da var."

"ZİHNİYETİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Fenerbahçe'ye uyum süreci hakkında konuşan Mourinho: "Hayır, hayır, çok iyi uyum sağladım. Geçen yıl çok hızlı bir öğrenme süreci oldu, çünkü benim bilmediğim bir gerçeklikti ve şu anda zihniyetin ne olduğunu, sistemin ne olduğunu çok iyi bildiğimi düşünüyorum, geçen sezona göre daha iyi koşullarda olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

BREZİLYALI OYUNCULARI HAKKINDA

Jose Mourinho: "Her zaman harika Brezilyalı oyuncularım oldu. Şimdi, Fenerbahçe'de Fred, Talisca, Diego Carlos ve Becao ile birlikteyim. Kariyerim boyunca her zaman çok sayıda Brezilyalı oyuncu vardı, ama daha önce de söylediğim gibi, istemeden de olsa, tabii ki yeteneklerden bahsettim, ama Porto'daki Derlei ve Tottenham'daki Lucas Moura, benim için sadece birer oyuncu değil, ömür boyu arkadaş olarak kalan birçok Brezilyalı oyuncu var. Bugün Cleiton 50'li yaşlarında olmalı, Lucas 30'unu geçti, Derlei de 50'li yaşlarında olmalı. Bunlar ömür boyu kalacak arkadaşlar. "

"EKONOMİK GÜCÜ OLMAYAN BİR KULÜPTEYİM"

Brezilyalı futbolcular hakkında demeçler veren teknik adam: "Ah, ben bunu yapabilecek ekonomik gücü olmayan bir kulüpteyim. Ama Brezilya'da hala potansiyeli olan genç oyuncular var ve ben tabii ki onları takip ediyorum, ama isimlerini söylemeyeceğim, çünkü isimlerini söylersem yarın onları satın almak istediğim ortaya çıkar ve menajerler hemen tehlikeli olan şeyi yapmaya başlarlar, yani hikayeler uydururlar. Ancak Brezilya'da hala genç Brezilyalı oyuncular var, çünkü ben Brezilya futbolunu ve Brezilyalı oyuncuları izlemeyi seviyorum. Brezilya futboluna ve Brezilya futbolunda oynayan yabancı oyunculara bakmayı pek sevmiyorum. İyi olanlar var, çok iyi olanlar var, ama benim bağlantım Brezilya ve Brezilya oyuncuları." şeklinde konuştu.

NEYMAR TRANSFERİ İÇİN KONUŞTU

Neymar transferinin asla gündeminde olmadığını aktaran Mourinho, Brezilya milli takımı hakkında konuştu: "Brezilya milli takımı harika bir koça sahip, o sadece harika bir koç değil, aynı zamanda harika bir yönetici, harika bir lider, büyük egoları olan ve yüksek profilli oyuncuları yönetmeye alışkın, Kariyeri Real Madrid, Milan, Bayern'de geçti, diğer tür antrenörlerin başına gelebileceklerin aksine, onun için Neymar'ın antrenörü olmakta zorluk çekmiyor, Vinícius'un antrenörü olmakta zorluk çekmiyor, hiçbir zorluk çekmiyor. Bence onların oyuncu olarak seviyeleri Carlo'nun koç olarak seviyesinin altında, çünkü Carlo onların kazandıklarından çok daha fazlasını kazandı. Bu nedenle, bu anlamda Carlo'nun mutlak kontrolü elinde tuttuğunu düşünüyorum. Benim ikna olduğum şey, Neymar'ın Carlo ile mutlu olmak için Carlo'nun yönüne gitmesi gerektiği, Carlo'nun Neymar'ın yönüne gitmesi gerektiği değil. Neymar inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Brezilya'nın yeteneğe ihtiyacı olduğu açık.

Bazen Brezilya futbolunun karakterinin biraz kaybolduğunu görüyoruz, bu da yeteneğin futbol için de önemli olan diğer niteliklerle değiştirilmesiyle biraz ilgili, ama Brezilya futbolu her zaman oyuncuların sahip olduğu fantastik yeteneklere dayanmalı ve Carlos da orada olmak için doğru kişi. Baskı yapmak istemiyorum, tamam mı? Umut da vermek istemiyorum, çünkü dünya kupasında kazanabilecek dört, beş takım var. Portekiz kazanabilir.

Ah, ama Brezilya tüm bu yetenekleriyle, oyuncularının tecrübesiyle, çünkü birçok oyuncu önemli bir tecrübe seviyesine ulaşmış durumda, kazanmanın ne demek olduğunu bilen oyuncular, Marquinhos, Vinícius, Rodrigues, kazanmanın ne demek olduğunu bilen birçok oyuncu var. Carlos ile birlikte, Brezilya'nın kazanabileceğini söylemekte hiçbir sorunum yok."

SOSYAL MEDYA HAKKINDA

-Sosyal medyayı kullanmayı seviyor musun? Cep telefonunda mı yoksa değil mi?

Sosyal medya hakkında konuşan Mourinho: "Arada bir bir paylaşım yaparım, ama hepsi İngiltere'de dedikleri gibi, ham, hepsi çok içgüdüsel, vahşi, işlenmemiş, hatta hatta, bazı hatalar bile yapabilirim, hatta yazım hataları bile, her şey çok doğal. Kimse beni zorlamıyor... 5 milyon falan takipçim var, öyle bir şey, ama 3-4 ay boyunca hiçbir şey paylaşmayabilirim ve diğer insanların Instagram'larını takip etmem, sistematik olarak da yapmam, hayır, hayır, hayır, benim tarzım değil." şeklinde konuştu