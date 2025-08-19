Menü Kapat
Transferde mutlu son! Maliyeti ortaya çıktı

Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için transferde gaza basan Fenerbahçe, Salzburg'dan genç yetenek Dorgeles Nene'yi kadrosuna kattı. Süper Lig'de Göztepe karşısında puan kaybıyla başlayan Fenerbahçe, transfere hız kesmeden devam ediyor. İşte oyuncuya yapılan yıllık maaş teklifi ve bonservis bedeli...

Transferde mutlu son! Maliyeti ortaya çıktı
Sezona Göztepe beraberliğiyle başlayan 'de gözler diğer yandan yapılacak yeni transferlere çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim, Asensio'nun alternatifi olarak listesine aldığı genç yıldızın transferi için mutlu sona yaklaştı.

Transferde mutlu son! Maliyeti ortaya çıktı

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilen bir diğer hamlesi de sağ kanat transferini de tamamlamak. Kanarya, forması giyen Dorgeles Nene için 15 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. artık bitme aşamasına gelirken resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. 22 yaşındaki Fildişili futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye istekli.

Transferde mutlu son! Maliyeti ortaya çıktı

İŞTE YILLIK MAAŞI

Sağ kanat için düşünülen Nene'nin, sarı-lacivertlilerle yıllık 1 milyon Euro+bonus karşılığında sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bu rakam, geçtiğimiz ay prensip anlaşmasına varılan ancak yıllık 12 milyon Euro'dan geri adım atmayan Asensio'nun maliyetine kıyasla yönetimi oldukça rahatlattı.

Transferde mutlu son! Maliyeti ortaya çıktı

ETİKETLER
#transfer
#salzburg
#Fenerbahçe
#Asensio
#Dorgeles Nene
#Sağ Kanat
#Spor
