Transferde mutlu son! Maliyeti ortaya çıktı

Sezona Göztepe beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe'de gözler diğer yandan yapılacak yeni transferlere çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim, Asensio'nun alternatifi olarak listesine aldığı genç yıldızın transferi için mutlu sona yaklaştı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilen bir diğer hamlesi de sağ kanat transferini de tamamlamak. Kanarya, Salzburg forması giyen Dorgeles Nene için 15 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Transfer artık bitme aşamasına gelirken resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. 22 yaşındaki Fildişili futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye istekli.

İŞTE YILLIK MAAŞI

Sağ kanat için düşünülen Nene'nin, sarı-lacivertlilerle yıllık 1 milyon Euro+bonus karşılığında sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bu rakam, geçtiğimiz ay prensip anlaşmasına varılan ancak yıllık 12 milyon Euro'dan geri adım atmayan Asensio'nun maliyetine kıyasla yönetimi oldukça rahatlattı.