Transferde mutlu son! Maliyeti ortaya çıktı

Sezona Göztepe beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe'de gözler diğer yandan yapılacak yeni transferlere çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim, Asensio'nun alternatifi olarak listesine aldığı genç yıldızın transferi için mutlu sona yaklaştı.
Sarı-lacivertlilen bir diğer hamlesi de sağ kanat transferini de tamamlamak. Kanarya, Salzburg forması giyen Dorgeles Nene için 15 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Transfer artık bitme aşamasına gelirken resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. 22 yaşındaki Fildişili futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye istekli.
Sağ kanat için düşünülen Nene'nin, sarı-lacivertlilerle yıllık 1 milyon Euro+bonus karşılığında sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bu rakam, geçtiğimiz ay prensip anlaşmasına varılan ancak yıllık 12 milyon Euro'dan geri adım atmayan Asensio'nun maliyetine kıyasla yönetimi oldukça rahatlattı.