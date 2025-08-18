Menü Kapat
29°
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'ye 30 milyonluk transfer! Yıldız oyuncu için kesenin ağzı açıldı

Süper Lig'de sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hedefiyle giren Fenerbahçe, ilk lig maçında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Bu beklenmedik sonuçla beraber Kanarya, transferde gaza bastı. Son olarak kadrosuna Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu katan sarı-lacivertliler, şimdi de gözünü İngiliz devinde forma giyen yıldız oyuncuya çevirdi. İşte o yıldız isim...

Fenerbahçe'ye 30 milyonluk transfer! Yıldız oyuncu için kesenin ağzı açıldı
, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna Göztepe'de yaşadığı puan kaybıyla başladı. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. ve öğrencileri yaşanan puan kaybının ardından gözünü şimdilik UEFA 'ne çevrildi.

Fenerbahçe'ye 30 milyonluk transfer! Yıldız oyuncu için kesenin ağzı açıldı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ

Portekiz devi Benfica'yı evinde konuk edecek olan Kanarya, avantajlı bir skorla deplasmana gitmek istiyor. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe kurmayları bir orta saha takviyesi yapmak adına kolları sıvamıştı.

Fenerbahçe'ye 30 milyonluk transfer! Yıldız oyuncu için kesenin ağzı açıldı

ZİNCHENKO VE TİELEMANS İLE TEMAS HALİNDE

Arsenal'den Zinchenko ve Aston Villa'dan Tielemans ile de görüşmelerde bulunan Kanarya'nın gündemindeki bir diğer isim ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye 30 milyonluk transfer! Yıldız oyuncu için kesenin ağzı açıldı

BENTANCUR HAMLESİ

'ın 28 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen satış listesine koyduğu öğrenildi. Kuzey Londra ekibinin, tecrübeli ön libero için 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye 30 milyonluk transfer! Yıldız oyuncu için kesenin ağzı açıldı

KESENİN AĞZI AÇILDI

Buna karşın Fenerbahçe cephesinin, Bentancur için 15 milyon Euro'luk resmi teklifini İngiliz ekibine ilettiği kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve sarı-lacivertlilerin bu transferdeki kesin sonuca kısa süre içinde ulaşmak istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye 30 milyonluk transfer! Yıldız oyuncu için kesenin ağzı açıldı

42.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Boca Juniors altyapısından yetişen Uruguaylı yıldız, 2017 yılında 23.5 milyon Euro'ya Juventus'a transfer oldu. Bentancur, Ocak 2022'de ise 19 milyon Euro'ya Tottenham Hotspur'un yolunu tuttu.

Fenerbahçe'ye 30 milyonluk transfer! Yıldız oyuncu için kesenin ağzı açıldı

SEZON İSTATİSTİĞİ

28 yaşındaki yıldız, geride bıraktığımız sezon Premier Lig temsilcisiyle tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Rodrigo Bentancur'un Uruguay Milli Takımı ile 69 müsabakada 3 golü bulunuyor.

Fenerbahçe'ye 30 milyonluk transfer! Yıldız oyuncu için kesenin ağzı açıldı

