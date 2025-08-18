Fenerbahçe'ye 30 milyonluk transfer! Yıldız oyuncu için kesenin ağzı açıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna Göztepe'de yaşadığı puan kaybıyla başladı. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Jose Mourinho ve öğrencileri yaşanan puan kaybının ardından gözünü şimdilik UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ

Portekiz devi Benfica'yı evinde konuk edecek olan Kanarya, avantajlı bir skorla deplasmana gitmek istiyor. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte transfer operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe kurmayları bir orta saha takviyesi yapmak adına kolları sıvamıştı.

ZİNCHENKO VE TİELEMANS İLE TEMAS HALİNDE

Arsenal'den Zinchenko ve Aston Villa'dan Tielemans ile de görüşmelerde bulunan Kanarya'nın gündemindeki bir diğer isim ise ortaya çıktı.

BENTANCUR HAMLESİ

Tottenham'ın 28 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen satış listesine koyduğu öğrenildi. Kuzey Londra ekibinin, tecrübeli ön libero için 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Buna karşın Fenerbahçe cephesinin, Bentancur için 15 milyon Euro'luk resmi teklifini İngiliz ekibine ilettiği kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve sarı-lacivertlilerin bu transferdeki kesin sonuca kısa süre içinde ulaşmak istediği ifade edildi.

42.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Boca Juniors altyapısından yetişen Uruguaylı yıldız, 2017 yılında 23.5 milyon Euro'ya Juventus'a transfer oldu. Bentancur, Ocak 2022'de ise 19 milyon Euro'ya Tottenham Hotspur'un yolunu tuttu.

SEZON İSTATİSTİĞİ

28 yaşındaki yıldız, geride bıraktığımız sezon Premier Lig temsilcisiyle tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Rodrigo Bentancur'un Uruguay Milli Takımı ile 69 müsabakada 3 golü bulunuyor.