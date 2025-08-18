Galatasaray Ederson transferinde sona geldi! 'Sarı kırmızılı forma giymek istiyorum'

Galatasaray geçtiğimiz iki dönemde de üst üste şampiyon olup, 5. yıldızını takarak büyük bir başarı elde etti. Bu sezon da ligde şampiyonluk ve Avrupa'da büyük hedefleri olan sarı kırmızılı ekip, transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna kattı.

Hücum hattını eksiksiz bir şekilde tamamlayan sarı kırmızılı ekip, kaleci transferini de bu hafta bitirmeyi hedefliyor.

Sezona galibiyetlerle başlayan sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için mücadele edecek. Bu hedefler doğrultusunda kadrosunu eksiksiz bir hale getirmek isteyen yönetim, Teknik direktör Okan Buruk'un Ederson'u istemesinden dolayı Manchester City takımı ile görüşmeleri sürdürüyor.

EDERSON İÇİN SON GÖRÜŞMELER!

Galatasaray yönetiminin Ederson transferi için yetkilendirdiği kişiler İngiltere'ye giderek yıldız oyuncu için görüşmelere başladı. İngiliz devi, başarılı file bekçisi Ederson için 15 milyon Euro istiyor. Sarı kırmızılı ekip ise 10 milyon Euro vereceklerini ifade etti.

GALATASARAY FORMASI GİYMEK İSTİYOR!

Okan Buruk'un ısrarla istediği Brezilyalı file bekçisi Ederson'un sarı kırmızılı formayı giymek istediği ve 7-8 milyon Euro yıllık ücretten, 3 sezonluk imza atmaya hazır durumda olduğu belirtildi.

B PLANI HAZIR!

Galatasaray, Ederson transferinde bu hafta mutlu sona gelemezse, B planını devreye sokacak. Sarı-kırmızılılar için transfer görüşmelerinde bulunan menajer George Gardi, Inter'in tecrübeli kalecisi Yann Sommer'i yedek plan olarak belirledi. 36 yaşındaki file bekçisinin İtalyan deviyle, Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.