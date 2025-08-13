Menü Kapat
 Emir Yücel

Galatasaray'da transfer bombası! Bir yıldız daha İstanbul'a geliyor: Kritik 24 saat detayı

Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerini duyurarak başladı. Hücum hattını eksiksiz bir hale getiren sarı kırmızılı ekip, kaleci ve savunma bölgesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın istediği ve görüşmelere başladığı savunma oyuncusu da belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da transfer bombası! Bir yıldız daha İstanbul'a geliyor: Kritik 24 saat detayı
geçtiğimiz iki dönemde üst üste şampiyon olup, 5. yıldızını takarak büyük bir başarı elde etti. Bu sezon da ligde şampiyonluk ve Avrupa'da büyük hedefleri olan sarı kırmızılı ekip, döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna kattı.

Galatasaray'da transfer bombası! Bir yıldız daha İstanbul'a geliyor: Kritik 24 saat detayı

Yaz transfer döneminde ve 'i kadrosuna katan Galatasaray hücum hattını oldukça güçlendirdi.

Galatasaray'da transfer bombası! Bir yıldız daha İstanbul'a geliyor: Kritik 24 saat detayı

ÖNCE KALECİ SONRA SAVUNMA!

Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda bir bir transferlerini gerçekleştiren sarı kırmızılı ekip, önce kaleci boşluğunu doldurup sonra da savunmadaki eksikliklerini tamamlayacak.

Galatasaray'da transfer bombası! Bir yıldız daha İstanbul'a geliyor: Kritik 24 saat detayı

Kaleci transferi için Brezilyalı yıldız kaleci üzerinde yoğunlaşan Galatasaray, savunma hattındaki eksikliğini ise hem stoper hem sağ bek oynayabilen Wilfried Singo ile tamamlamayı düşünüyor.

Galatasaray'da transfer bombası! Bir yıldız daha İstanbul'a geliyor: Kritik 24 saat detayı

MONACO İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Galatasaraycephesi, 24 yaşındaki yıldız savunma oyuncusu için ile temasa geçerek kiralama teklifinde bulundu. Fransız ekibi bu teklife olumsuz cevap verirken, bonservis konusunda 30 milyon Euro talep etti. Şampiyonlar Ligi listesini 2 Eylül'de UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, bu tarihe kadar Singo için masada olacak.

