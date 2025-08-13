Galatasaray'da transfer bombası! Bir yıldız daha İstanbul'a geliyor: Kritik 24 saat detayı

Galatasaray geçtiğimiz iki dönemde üst üste şampiyon olup, 5. yıldızını takarak büyük bir başarı elde etti. Bu sezon da ligde şampiyonluk ve Avrupa'da büyük hedefleri olan sarı kırmızılı ekip, transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna kattı.

Yaz transfer döneminde Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray hücum hattını oldukça güçlendirdi.

ÖNCE KALECİ SONRA SAVUNMA!

Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda bir bir transferlerini gerçekleştiren sarı kırmızılı ekip, önce kaleci boşluğunu doldurup sonra da savunmadaki eksikliklerini tamamlayacak.

Kaleci transferi için Brezilyalı yıldız kaleci Ederson üzerinde yoğunlaşan Galatasaray, savunma hattındaki eksikliğini ise hem stoper hem sağ bek oynayabilen Wilfried Singo ile tamamlamayı düşünüyor.

MONACO İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Galatasaraycephesi, 24 yaşındaki yıldız savunma oyuncusu için Monaco ile temasa geçerek kiralama teklifinde bulundu. Fransız ekibi bu teklife olumsuz cevap verirken, bonservis konusunda 30 milyon Euro talep etti. Şampiyonlar Ligi listesini 2 Eylül'de UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, bu tarihe kadar Singo için masada olacak.