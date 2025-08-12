Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'a Fransız yıldız! İtalyan devi ile görüşmeler başladı

Yeni sezonda şampiyonluk iddiasını devam ettirmek ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Cimbom, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'i rekor bedelle kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de gözünü İnter'de forma giyen fransız savunmacıya çevirdi. İşte o yıldız oyuncu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'a Fransız yıldız! İtalyan devi ile görüşmeler başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 10:03

yönetimi transferde kolları yeniden sıvadı. ve başta olmak üzere eksik bölgelere takviye konusunda çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a Fransız yıldız! İtalyan devi ile görüşmeler başladı

YENİ HEDEF PAVARD

Galatasaray'ın, Inter'in yıldız sağ beki Benjamin Pavard için harekete geçtiği öne sürüldü.

Galatasaray'a Fransız yıldız! İtalyan devi ile görüşmeler başladı

NABIZ YOKLANDI

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; sarı-kırmızılıların Fransız beke ilgisinin nabız yoklama düzeyinde olduğu, henüz resmi temasların başlamadığı kaydedildi. Pavard için aracılar üzerinden dolaylı temas kuran sarı-kırmızılıların, önümüzde günlerde transferle ilgili somut adımlar atabileceği ifade edildi.

Galatasaray'a Fransız yıldız! İtalyan devi ile görüşmeler başladı

TAM BİR JOKER

Asıl mevkisi sağ bek olan 29 yaşındaki yıldız, savunmada çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Fransız milli futbolcu, stoper olarak da başarıyla görev yapabiliyor.

Galatasaray'a Fransız yıldız! İtalyan devi ile görüşmeler başladı

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun, Inter ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta görev yapan Pavard, 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray'a Fransız yıldız! İtalyan devi ile görüşmeler başladı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler'e müjde! Xabi Alonso'dan Osasuna maçı kararı
Fenerbahçe'den yıldız isme resmi teklif! Mourinho çok istiyor
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#Fransız futbolcu
#kaleci
#sağ bek
#Interferogram
#Benjamin Pavard
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.