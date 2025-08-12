Galatasaray'a Fransız yıldız! İtalyan devi ile görüşmeler başladı

Galatasaray yönetimi transferde kolları yeniden sıvadı. Kaleci ve sağ bek başta olmak üzere eksik bölgelere takviye konusunda çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

YENİ HEDEF PAVARD

Galatasaray'ın, Inter'in yıldız sağ beki Benjamin Pavard için harekete geçtiği öne sürüldü.

NABIZ YOKLANDI

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; sarı-kırmızılıların Fransız beke ilgisinin nabız yoklama düzeyinde olduğu, henüz resmi temasların başlamadığı kaydedildi. Pavard için aracılar üzerinden dolaylı temas kuran sarı-kırmızılıların, önümüzde günlerde transferle ilgili somut adımlar atabileceği ifade edildi.

TAM BİR JOKER

Asıl mevkisi sağ bek olan 29 yaşındaki yıldız, savunmada çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Fransız milli futbolcu, stoper olarak da başarıyla görev yapabiliyor.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun, Inter ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta görev yapan Pavard, 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.