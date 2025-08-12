Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Arda Güler'e müjde! Xabi Alonso'dan Osasuna maçı kararı

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Osasuna'yı konuk edecek. 19 Ağustos'taki mücadele öncesinde İspanyol devinde sakatlıklar can sıkıyor. Eflatun-beyazlı takımda Jude Bellingham ve Camavinga sakatlıkları nedeniyle sezonun ilk maçında olmayacaklar. Elinde Ceballos, Brahim Diaz, Arda ve Tchouameni gibi alternatifleri bulunan Xabi Alonso'nun düşüncesi belli oldu. İşte detaylar…

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 09:29

İspanya'nın en önemli futbol organizasyonu olan 'nın 95. sezonu, 15 Ağustos 2025'te başlayacak. Yeni sezonun ilk maçları; 15 Ağustos Cuma günü Girona – Vallecano ve VillarrealReal Oviedo takımları arasında oynanacak.

İLK SINAV OSASUNA

Milli futbolcu 'in formasını giydiği ise ilk maçında 19 Ağustos Salı günü Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesi Real Madrid'de en çok merak konusu olan durumlardan biri de Arda Güler'in 11'de düzenli olarak forma giyip giyemeyeceği.

ALONSO İLE NEFES ALDI

Carlo Ancelotti döneminde sıkça yedek kulübesine çekilen milli yıldız, 'nun göreve gelmesiyle birlikte rahat bir nefes aldı. 20 yaşındaki futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda performansıyla taraftardan ve teknik ekipten beğeni aldı.

İKİ İSİM YOK

İspanyol devinde Osasuna'ya karşı oynanacak mücadele öncesinde ve Camavinga sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

ARDA GÜLER'E MÜJDE

İspanyol Cadenaser gazetesinde yer alan habere göre teknik direktör Xabi Alonso, bu ikilinin yerine; orta alanda Arda Güler, Tchouameni, Ceballos ve Brahim Diaz'dan ikisine görev vermesi bekleniyor.

ŞANS VERMESİ BEKLENİYOR

İspanyol çalıştırıcının, özellikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansı sebebiyle Arda Güler'e şans vermesi bekleniyor. Real Madrid'de geçen sezon tüm kulvarlarda toplamda 49 maça çıkan Arda Güler, 2198 dakika sahada kaldı.

