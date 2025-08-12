Fenerbahçe'ye Portekiz'den sürpriz! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir transfer daha

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda Feyenoord'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Savunmaya yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, kanat transferi için de temaslarını sıklaştırdı.

PORTEKİZ'DEN YENİ İSİM

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve ligde de şampiyonluk hedefi bulunan Kanarya, alternatif isimlerle görüşüyor. Benfica'dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz'den bir isme daha teklif yaptı.

CATAMO İÇİN RESMİ TEKLİF

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Sporting forması giyen sağ kanat oyuncusu Geny Catamo için Portekiz devine resmi teklif yaptı.

30 MİLYON EURO

Haberde Sporting'in Catamo transferi için Fenerbahçe'den peşin 30 milyon Euro istediği de iddia edildi. Fenerbahçe'nin bu isteğe karşılık olarak daha az fiyata taksitli ödemek istediği bilgisine yer verildi. 2019'da Sporting altyapısında katılan Catamo, burada A takıma kadar yükselme başarısı gösterdi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla 48 maça çıktı ve 3082 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 7 gol atarken, 10 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Sağ kanat oyuncusunun Portekiz temsilcisiyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

MOZAMBİK FORMASIYLA 10 GOL

Geny Catamo, Mozambik Milli Takım formasıyla da 28 kez maça çıktı ve ülkesine 10 gollük katkıda bulundu. Transfermarkt verilerine göre Catamo'nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.