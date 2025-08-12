Menü Kapat
TGRT Haber
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'ye Portekiz'den sürpriz! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir transfer daha

Yeni sezona şampiyonluk iddiasını güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Fenerbahçe, transfer hızlı bir giriş yaptı. Son olarak Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, tüm odağını yarın Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda oynayacağı Feyenoord maçına çevirdi. Bir yandan yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı. Benfica'yı ikna turlarında olan Kanarya, Portekiz'den bir isme daha kancayı taktı. İşte transferin detayları..

Fenerbahçe'ye Portekiz'den sürpriz! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir transfer daha
UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda Feyenoord'u konuk edecek olan 'de çalışmaları da devam ediyor. Savunmaya yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, kanat transferi için de temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'ye Portekiz'den sürpriz! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir transfer daha

PORTEKİZ'DEN YENİ İSİM

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve ligde de şampiyonluk hedefi bulunan Kanarya, alternatif isimlerle görüşüyor. Benfica'dan milli futbolcu 'nu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz'den bir isme daha teklif yaptı.

Fenerbahçe'ye Portekiz'den sürpriz! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir transfer daha

CATAMO İÇİN RESMİ TEKLİF

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Sporting forması giyen sağ kanat oyuncusu Geny Catamo için Portekiz devine resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe'ye Portekiz'den sürpriz! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir transfer daha

30 MİLYON EURO

Haberde Sporting'in Catamo transferi için Fenerbahçe'den peşin 30 milyon Euro istediği de iddia edildi. Fenerbahçe'nin bu isteğe karşılık olarak daha az fiyata taksitli ödemek istediği bilgisine yer verildi. 2019'da Sporting altyapısında katılan Catamo, burada A takıma kadar yükselme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'ye Portekiz'den sürpriz! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir transfer daha

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla 48 maça çıktı ve 3082 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 7 gol atarken, 10 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Sağ kanat oyuncusunun Portekiz temsilcisiyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Portekiz'den sürpriz! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir transfer daha

MOZAMBİK FORMASIYLA 10 GOL

Geny Catamo, Mozambik Milli Takım formasıyla da 28 kez maça çıktı ve ülkesine 10 gollük katkıda bulundu. Transfermarkt verilerine göre Catamo'nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'ye Portekiz'den sürpriz! Kerem Aktürkoğlu sonrası bir transfer daha

