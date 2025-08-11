Kerem Aktürkoğlu transferinde son sözü söyledi! Mourinho açıkladı

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Feyenoord maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Mourinho, Fenerbahçe'nin transferi için yoğun mesai harcadığı Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili gelen soruya cevap verdi.

"O BENFİCA'NIN OYUNCUSU"

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'nın oyuncusu olduğunu söyleyen Mourinho'nun açıklaması şöyle: "Oyuncuyu tabii ki tanıyorum, Portekiz Ligi'ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum. Çalışmadığım zamanlar Portekiz Ligi'ni daha çok izliyordum ama dediğim gibi o Benfica'nın oyuncusu."