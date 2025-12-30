Türkiye’nin en yoksul ve en zengin bölgeleri belli oldu! TÜİK raporundan çarpıcı veriler

YENİ GİYSİ VE KİŞİSEL HOBİLERE PARA HARCAYABİLEN KESİM

Bu oran için fert düzeyinde toplanan değişkenler ise; eskimiş giysileri yerine yenisini alabilme, düzgün iki çift ayakkabıya sahip olabilme, ayda en az bir kez tanıdıkları ile toplanabilme, ücretli boş zaman faaliyetlerine katılabilme, kendini iyi hissetmek için bir miktar para harcayabilme ve kişisel amaçlı kullanım için internet sahipliği olarak belirlenmiştir.