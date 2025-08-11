Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Mourinho yönetime resti çekti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir şekilde gündeme gelen ve bir o kadar sürpriz bir şekilde iptal edilen Niko Jankovic transferi sonrası ortalık karıştı. Gelen tepkiler üzerine iptal olduğu öğrenilen transferin ardından Jose Mourinho, yönetime rest çekti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Mourinho yönetime resti çekti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 09:49

'de yeni sezonun startı verilirken Avrupa'da oynayacağı mücadele nedeniyle ilk hafta oynayacağı Alanyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenen 'de çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Mourinho yönetime resti çekti

KANARYA'YA HIRVAT 10 NUMARA

Sarı-Lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken son olarak sürpriz bir şekilde ortaya çıkan HNK Rijeka ile Niko Jankovic'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığı haberleri gündemi karıştırdı. Hırvat kulübü 5.6 milyon Euro ve satıştan yüzde 10 pay içeren teklifi kabul ederken, geleceğe yatırım olarak görülen ve alındıktan sonra başka takıma kiralanması planlanan 23 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme sunulmuştu.

Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Mourinho yönetime resti çekti

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak transferde zaman ilerledikçe beklenmedik gelişmeler yaşandı ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Rijeka kulübündeki mevkidaşı Antonini Culina'yı arayıp, gelen tepkiler üzerine transferi bekletme kararı aldıklarını iletti. Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada "Skriniar gibi 4 oyuncu gelecekti say say bitiremiyoruz", "Bissouma, Asensio, Kerem ve baba stoper beklerken biz kimleri konuşuyoruz", "Bunu hocanın istediğine bizi kimse inandıramaz" yorumları yaptığı Jankovic transferinde geri adım atılmasında en büyük etken teknik direktör Jose oldu.

Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Mourinho yönetime resti çekti

MOURİNHO'DAN YÖNETİME REST

Sabah'ın haberine göre; Yönetimin "Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Jankovic'i alıyoruz" bilgilendirmesine Portekizli hocanın tepkisi, "Geleceğe sonra yatırım yaparsınız. Önce benim istediğim oyuncuları alın. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için mücadele verirken, lig başlamışken ve herkes şampiyonluk isterken acil ihtiyacımız olan futbolcular alınsın" oldu.

Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Mourinho yönetime resti çekti

TRANSFER İPTAL

Hem Mourinho hem de taraftarın olumsuz yaklaşımı Fenerbahçe yöneticilerine de geri adım attırdı. Bu transfer öncelikle ihtiyaçlar giderilene kadar rafa kaldırıldı.

Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Mourinho yönetime resti çekti

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’ye büyük müjde: Jose Mourinho’nun transferinde yeni fiyat 15 milyon Euro!
Fenerbahçe'de şok gelişme! Sona gelinmişti... Transferden vazgeçildi
ETİKETLER
#transfer
#süper lig
#mourinho
#Fenerbahçe
#Niko Jankovic
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.